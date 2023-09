Apresan a sospechoso en causa por crimen del padre de funcionario judicial

Un hombre fue detenido en el partido de La Matanza el marco de la investigación por el homicidio del padre de un funcionario judicial de la Nación que fue hallado muerto y atado de pies y manos tras un robo en su casa de la ciudad bonaerense de Lobos, y en su poder se secuestró un auto que habría sido empleado por los autores del hecho, informaron hoy fuentes policiales.

De acuerdo a esa pesquisa, el auto había sido guardado tras el hecho en una vivienda de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, motivo por el cual la Justicia autorizó un allanamiento.



En tanto, se estableció que varios ambientes de la casa se encontraban revueltos, por lo que los investigadores creen que el o los delincuentes estuvieron varios minutos buscando elementos de valor para llevarse.

El arresto se llevó a cabo en un domicilio situado en la calle Recuero, entre Ruiz de los Llanos y Salado, de Gregorio de Laferrere, durante un allanamiento realizado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, quienes hallaron un Fiat Punto negro, patente MGI861, que fue visto en inmediaciones de la casa de la víctima, Omar Clemente Belardinelli (79), el día del robo y apresaron a su propietario, detallaron los voceros.Los investigadores llegaron a ese domicilio luego de diversas tareas investigativas que incluyeron análisis de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios, de los que surgió el empleo del Fiat Punto en el robo a la casa del padre del secretario de la Fiscalía General de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), Matías Benardinelli, situada en Berro al 200, esquina Sarmiento, de Lobos.Los efectivos, además del auto, secuestraron otros elementos de interés para la causa y apresaron al dueño del rodado, cuya participación en el hecho se investiga.El hombre, identificado por la policía como como Lucas Fabián Sosa (33), quedó alojado en la comisaría 1ra. de Lobos para ser indagado en las próximas horas por fiscal Roberto Berlingieri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Saladillo, y la ayudante fiscal de Lobos, Gisela Dupraz.Ayer, voceros policiales informaron a Télam que, en su reporte preliminar, los médicos legistas de la morgue de la Policía Científica de La Plata concluyeron que la causa de muerte de Belardinelli fue un infarto, que la víctima tenía problemas cardíacos previos y que no presentaba golpes u otro tipo de lesiones.De todas formas, la causa fue caratulada en principio como un "homicidio en ocasión de robo", delito que según el artículo 165 del Código Penal prevé de 10 a 25 años de cárcel.Si bien se estima que el hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada de ayer, el cuerpo del hombre, fue hallado el domingo último, cerca del mediodía, en su vivienda, por familiares que llegaron preocupados porque no se había presentado a almorzar como era costumbre con ellos y tampoco atendía los llamados telefónicos.Según precisaron las fuentes, el cuerpo del hombre se encontraba en su habitación, boca arriba, con las manos atadas con el cable de un aparato para tabletas repelentes de mosquitas marca Fuyi y los pies con una sábana.Más allá de las ataduras, los médicos que revisaron el cuerpo en la escena del hecho, no notaron ningún tipo de herida o lesión, algo que luego confirmó la autopsia.La vivienda presentaba signos de violencia, ya que una reja de la cocina había sido barreteada y se presume que por allí irrumpieron los ladrones.La familia, en tanto, denunció el robo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina propiedad de la víctima, que más tarde fue hallada abandonada con signos de haber sido parcialmente incendiada en Gregorio de Laferrere, la misma zona donde luego se halló el auto que se presume usaron los criminales.Los investigadores están analizando las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar sospechosos.