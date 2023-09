Video: por segunda vez en dos meses, un depósito fue afectado por un incendio

Por segunda vez en dos meses, un galpón fue afectado por un incendio. Video: (BVP) pic.twitter.com/2bDlYclwN2 — elonce.com (@eloncecom) September 5, 2023

en el que se guardaban vehículos en desuso, muebles de madera y heladeras viejas; varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaron incansablemente en el lugar para evitar que las llamas lleguen hasta los patios de las casas vecinas. El siniestro ocurrió durante la mañana de este martes sobre–que es paralela a Ituzaingó- del barrio Libertad de Paraná.Afortunadamente, al momento de desatarse el fuego, no había personas en el interior del galpón, con lo cual, no se reportaron lesionados., confirmó ael jefe de Bomberos Zapadores de Paraná, Pedro González.Y agregó: “Se evalúa la parte estructural porque resultó dañada y trabajamos con todo el cuidado posible porque se siguen desprendiendo partes de la estructura”.De acuerdo a lo que explicó el bombero, “una vez finalizada la extinción, ingresará personal de la sección de Investigaciones Periciales para tratar de determinar el origen y causa del siniestro”.De hecho, estimó que, “pero tal hipótesis será confirmada o no con los elementos de prueba que se recojan en el lugar”.Según las imágenes, personal policial delimitó el perímetro para permitir el accionar de bomberos y evitar que vecinos se acerquen al lugar del incendio.De acuerdo a los datos a los que accedió, no es la primera vez que el inmueble es afectado por un incendio debido a que, a comienzos de julio, un cortocircuito había ocasionado un siniestro de similares características.