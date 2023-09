Denuncian que agredieron violentamente a un adolescente por usar boina

Una violenta agresión se produjo el fin de semana en Larroque. Agustín Salduende, un joven de 17 años se encontraba haciendo fila para comprar facturas, y le reprochó a otro de 26 años porque quería colarse en la fila.El mayor advirtió que el adolescente vestía ropa de campo, por lo cual le dijo “porque usás boina te la das de pesado” y le dio dos golpes en la cara.Lorena García, madre del menor golpeado, detalló: “El domingo a las 6 AM, mi hijo y unos amigos fueron a comprar facturas. Cuando se sentaron a esperar vino otro joven de 26 años, y le dijo que por usar boina se creía pesado, y ahí le pegó”.Y continuó: “Le dijo si era pesado por usar boina, y por eso le pegó. Él tiene 26, y mi nene 17, y siempre que mi hijo salió nunca le pasó nada. En Larroque los conocen todos y saben que es un chico tranquilo”.Acotó que “a mi hijo le gusta la jineteada, en las carreras de riendas”.Sobre los pasos que siguieron tras la agresión, confirmó que “hice la denuncia, y nos mandaron a un médico. Ahora tenemos que esperar que la fiscal haga lo que tenga que hacer”.Asimismo, comentó en declaraciones aque recibió “varios mensajes de que este chico ha cometido violencia varias veces. Hoy fue mi hijo y el día de mañana puede ser cualquiera”, alertó.La mujer lamentó que “un tipo de 26, que no es la primera pelea que tiene en Larroque, se crea con el derecho y la libertad de dejarle la cara a la miseria a uno de 17 por el simple hecho que no le guste su tradición, no aprenden más”.