“Vamos a defender lo que es nuestro”, afirmó vecina tras nuevo robo en el barrio

Vanesa Medina y Luis Bottero,Peugeot 306 que se encontraba estacionado en calle Santa María y Anacleto Medina en el barrio de 200 viviendas.En dialogo con, Bottero expresó su preocupación: "La inseguridad y los robos no paran, esta vez nos tocó a nosotros".“Luego de esperar 45 minutos para que venga alguien y nos pueda tomar la denuncia en la Comisaria de Colonia Avellaneda, dijeron que iban a venir, pero no vinieron”, agregó Bottero.Además, señaló que la inseguridad es una constante en la zona:Vanesa agregó con frustración: "Estamos hartos. Personalmente, estoy dispuesta a hacer justicia por mano propia la próxima vez. Voy a estar presente en el comedor para proteger lo que tenemos. Lamentablemente, la situación es así y no culpo a la policía porque sé que están limitados en lo que pueden hacer. Cuando vamos a la comisaría y relatamos lo que nos pasa, nos dicen: 'No podemos hacer nada, sabemos de dónde viene, pero no podemos hacer nada'".Dolido por lo sucedido, Bottero dijo: "Mi hijo trabaja y gana el salario mínimo. Él nos ayuda porque estamos mal económicamente. Mi esposo es jubilado, yEl barrio, uno de los más recientes en Colonia Avellaneda, sin embargo, la mujer concluyó: "Voy a usar un arma de fuego y estaré dispuesta a todo para defender lo que es nuestro y proteger a mi hijo. Han tocado lo que más quiero, y de alguna manera, hay que parar esto".