Vecinos corrieron con rebenques a ladrones que robaron herramientas en Paraná

En la calle Falconier de Lomas de Rocamora, los vecinos fueron víctimas de un hecho delictivo en la mañana del sábado. Como resultado, un delincuente fue detenido mientras otro logró escapar.Los vecinos expresaron su preocupación a, detallando sus experiencias. Uno de ellos relató: "Mi vecino me avisó que le habían robado todas las herramientas. Le dije que llamara a la policía y entré a mi casa. Cuando ingresó, el delincuente saltó desde el techo con las cosas que se llevaba"."Ya no podemos vivir así, merodean por los techos como gatos", lamentó Mónica, una vecina.Estos delincuentes ingresaron por una reja y escaparon por el mismo camino, corriendo.Otro vecino, Bernal, quien participó en la persecución, explicó: "Desde las 7 de la mañana, estos delincuentes han estado robando a todos los vecinos y esto no puede continuar de esta manera. Por eso, nos quedamos despiertos con un gran despliegue policial y pudimos detener a uno de ellos".Bernal describió su experiencia:"Llevaba las herramientas robadas envueltas en una campera que arrojó mientras lo perseguía", añadió."Escapó hacia la villa 351 y cuando llegó la policía, lo buscó de inmediato. Gracias a una grabación que tenemos, sabemos que es el mismo que ya había estado cometiendo robos", manifestó.Consultado sobre las medidas a tomar por la comisión vecinal, Bernal expresó: “Nosotros integramos la Asociación de la Comisaria Decima, no estamos desconforme con la actuación de la policía, pero la acción delictiva de estos delincuentes donde se los detiene, se les pide los datos y se las vuelve a soltar”."Sin embargo, ante un robo de esta magnitud, con las pertenencias tiradas y todo grabado, y si los ponen en libertad nuevamente, no sabemos cómo actuarán los vecinos si vuelven a ingresar al barrio", expresó.