Confirman la perpetua para una mujer que prendió fuego y mató a su esposo

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la pena de prisión perpetua para una mujer que sufrió violencia de género por parte de su esposo, a quien prendió fuego y mató cuando estaba en su camioneta en diciembre de 2019 frente a sus dos hijos, en el barrio porteño de Barracas, informaron hoy fuentes judiciales.



El fallo -al que Télam tuvo acceso- recayó sobre Rosa Liliana Pinto (38) que en abril del año pasado recibió la pena máxima por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por haber empleado un medio idóneo para crear un peligro común", en perjuicio de Gustavo Gaitán (44).



Los jueces Gustavo Bruzzone, Mauro Divito y Jorge Luis Rimondi rechazaron que la acusada sea declarada inimputable, que el crimen fue cometido bajo circunstancias extraordinarias de atenuación y el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, entre otros cuestionamientos.



La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 28 fue confirmada por la Sala I de la Cámara bajo una serie de argumentaciones que desechó la postura de la defensa oficial que asumió luego de la condena.



En su voto, el juez Divito dijo que " como bien apuntó el tribunal, las acciones desplegadas de forma inmediatamente posterior a la comisión del episodio, corroboran que Pinto comprendió lo que había hecho, en tanto escapó de la escena del crimen, procuró que sus hijos quedaran al cuidado de otras personas y ­como surge de las intervenciones de su teléfono tenía suficiente conocimiento de la relevancia delictiva de su conducta y sus posibles consecuencias".



El magistrado indicó que "más allá de que la acusada hubiera consumido drogas e ingerido alcohol, ello en modo alguno la había dejado en un estado bajo el que no podía comprender la criminalidad de su conducta y dirigir sus acciones".



A su vez, Divito explicó que "si bien la situación de singular vulnerabilidad bajo la que ha vivido la acusada y la violencia de género que padeció por parte del damnificado ­que incluso fue reconocida en la sentencia condenatoria pronunciada contra éste- resultan susceptibles de configurar las circunstancias extraordinarias de atenuación".



Es que Pinto había denunciado a su esposo por violencia de género y hubo una causa en la que ella declaró que él "la despojó de sus bienes y controlaba su economía, era quien (a partir de los dicho por varios testigos en el proceso) le proveía de estupefacientes conociendo la grave adicción que ella padecía".



A raíz de esa denuncia, Gaitán fue condenado a un año y cuatro meses de prisión en suspenso, como autor del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género".



Ante ello, la defensa pidió una disminución de la pena, lo cual fue rechazado por la Cámara que sostuvo que "no podría ser admitida en el caso, por la subsistencia de la agravante derivada del empleo de un medio idóneo para crear un peligro común".



Por último, la Sala I convalidó la pena máxima y aclaró que en su momento podrá acceder a una libertad condicional.



El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2019 y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en una casa en la calle Osvaldo Cruz al 2.370, en Barracas, donde se observó que el hombre fue quemado dentro de su camioneta Toyota Hilux blanca, de la cual acababan de bajar sus dos pequeños hijos del asiento trasero.



Esa noche, alrededor de las 22.35, la víctima estacionó junto al cordón de la vereda en la calle Osvaldo Cruz 2.371 e inmediatamente descendieron del asiento trasero dos niños, que resultaron ser sus hijos.



Según se observó en las imágenes de la cámara de seguridad de una vivienda, apenas bajaron de la camioneta los chicos, varias personas se acercaron y comenzaron a bajar cosas de la caja del vehículo, mientras la mujer se acercó a la ventanilla del lado del conductor con una botella, un cigarrillo y un encendedor en sus manos.



Tras mantener una breve conversación, la mujer arrojó de manera sorpresiva el líquido combustible hacia el interior de la camioneta, lo que provocó una inmediata explosión y un posterior incendio.



Un vecino intentó rescatar al conductor de la camioneta y sufrió quemaduras de primer y segundo grado por las que estuvo en coma hasta que fue dado de alta.



Los bomberos que llegaron al lugar pocos minutos después lograron apagar las llamas y Gaitán fue trasladado con quemaduras en el 100% de su cuerpo en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Argerich, donde agonizó dos días hasta que murió.



Días después, Pinto fue detenida en la localidad bonaerense de Florencia Varela y desde ese entonces sigue presa.