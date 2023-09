Los datos claves que aportó un testigo sobre el agresor del ingeniero

Ese hombre es la persona que la noche del crimen llamó al número de emergencias 911 para alertar sobre la dirección de escape del agresor.“Se logró ubicar al testigo que tras el ataque llamó desde su teléfono celular al número de emergencias 911 y declaró para aportar más datos. Hizo una descripción de cómo era el agresor”, sostuvo una fuente policial.La investigación del homicidio está a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, con la colaboración de detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.Un peritaje confirmó que las manchas que tenía el cuchillo encontrado en la plaza Sicilia tenía sangre humana. Se hará una comparación con el ADN de Barbieri.“Se logró ubicar al testigo que tras el ataque llamó desde su teléfono celular al número de emergencias 911 y declaró para aportar más datos. Hizo una descripción de cómo era el agresor”, sostuvo una fuente policial.La investigación del homicidio está a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, con la colaboración de detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.Fernando Barbieri, hermano de la víctima, contó que Mariano “salió a los bosques [de Palermo]porque había luna llena y él estaba muy metido con eso y por eso fue. Y un ratito antes, habló con su pareja [por Maricel González Flores]porque su bebé recién nacido, de dos meses, no se podía dormir”.Hoy se conoció el resultado de la autopsia practicada sobre el cuerpo de Barbieri, un ingeniero civil de 42 años.“La víctima sufrió una lesión de arma blanca de entre seis y siete centímetros que le “afectó la pleura, el pericardio y la aurícula derecha. Fue una estocada en el corazón”, resumió a LA NACION una fuente al tanto de la necropsia.A casi 36 horas del homicidio del ingeniero civil, que había sido padre hace poco más de dos meses, los investigadores tienen otra certeza: el teléfono celular de la víctima está inactivo.“El asesino apagó el móvil. Intentamos localizarlo, pero no tuvo actividad. Chequeamos si el delincuente llegó a utilizar la billetera virtual de la víctima, pero no tuvo uso”, explicó un investigador.El crimen ocurrió anteanoche, cerca de las 22.45. La víctima entró en una heladería de la avenida del Libertador y Lafinur, para pedir ayuda y se desplomó. “No quiero morir”, le había llegado a decir a un testigo. Murió poco después en el hospital Fernández.Por las pruebas reunidas hasta el momento, los investigadores tienen como hipótesis que el móvil del homicidio fue el robo. “El sentido común indica que a la víctima la mataron para robarle. Llegó a la heladería sin el teléfono celular. Tampoco tenía la billetera, pero no sabemos si había salido con la billetera”, dijo un investigador consultado. (