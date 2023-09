Video: armado con cuchillo, asaltó un comercio, amenazó a empleada y robó dinero

Un drugstore ubicado en calle Urdinarrain casi Ituzaingó, en la ciudad de Concordia, fue visitado por un solitario asaltante que, a punta de cuchillo, redujo a la empleada y la obligó a quedarse agachada mientras él robaba elementos del local.El malviviente ingresó tapándose la cara con un barbijo, una visera y la capucha de la campera.Patricio Sersewitz, propietario del negocio asaltado brindó detalles sobre el episodio de inseguridad que tuvo lugar en su local comercial."Esto pasó el día martes a la tarde noche, un rato antes de las 8 de la noche. Entró un muchacho con un cuchillo, usando un barbijo, una gorra y con la capucha de la campera que se la puso al ingresar", afirmó a"Yo me había retirado un rato antes y había quedado sola mi empleada nueva. En eso entró el muchacho con un cuchillo y la redujo, la llevó para atrás del mostrador y comenzó a juntar las cosas para llevarse", contó el damnificado."En esos 5 minutos larguísimos que duró el asalto, tuvimos tanta mala suerte que no entró ningún cliente, pero por suerte no pasó nada porque afortunadamente la chica está bien, un poco asustada, nada más", aclaró el propietario.Posteriormente, Patricio comentó que "ahora lo complicado para mí, más allá de lo que ocurrió, es que se llevó una notebook que es elemental para mi trabajo porque tengo todo el sistema del local, toda cargada la mercadería. Ese elemento me cuesta mucho dinero y mucho tiempo cargar producto por producto nuevamente", lamentó Patricio."Se realizó la correspondiente denuncia, se dio aviso a la Policía porque además el delincuente se llevó la mochila de la empleada donde tenía su celular, sus documentos y elementos de valor para ella y que además necesitaba para hacer la denuncia", precisó.Sobre lo robado, Patricio detalló que "el delincuente se robó unos 30 mil pesos en efectivo, además de la computadora y una tablet que era de mi hija".El malviviente redujo a la trabajadora a punta de cuchillo y se llevó elementos de valor además de dinero en efectivo."Una chica que es remisera, que no me quiso decir su nombre, pero que es de Remises Sol, me dijo que aparecieron los dos celulares. La chica alquila remís y parece que a la madrugada del miércoles aparecieron dos celulares porque yo estaba llamando y ella los dejó en la base. La chica vio mi cara por WhatsApp, me reconoció y me llamó y aparecieron los dos celulares", confirmó."Esto, lamentablemente, pasa por la inseguridad que hay. Encima, cuando voy a hacer la denuncia, en la Policía me dicen 'esto es muy común' yo no entendía nada porque parece que a ellos no les pasa, justamente, no los asaltan a ellos", dijo indignado Patricio. Fuente: (ElSol)