La hipótesis que barajan sobre el crimen del paranaense acribillado en Ecuador

Se presume que él será clave para saber más detalles sobre los motivos del crimen.

hay cuestiones burocráticas y son que el trámite se tiene que dar inicio desde la policía ecuatoriana.

Tras conocerse que un paranaense, Mariano Martínez, de 51 años fue brutalmente asesinado en las calles de Ecuador,dialogó con la sobrina de la víctima, Priscila Berenguer, quienCabe destacar que Martínez es un ex jugador de rugby que estaba afincando en Guayaquil y el crimen ocurrió cuando la víctima caminaba por el malecón de Sanborondón con un compañero de trabajo, cuando desconocidos a bordo de una moto lo acribillaron a balazos.Según contó su sobrina, Martínez estaba muy contento con la vida que había construido en Guayaquil. “Era una persona muy querida, tenía muchos vínculos y esto que ocurrió es algo que no podemos creer,”, dijo su sobrina al sostener que tal vezAsimismo, detalló que accedió a fotos de la escena del crimen donde se ve que están las pertenencias de Martínez. “Es algo de película, terrible que no podemos creer”, expresó Berenguer. Tras el hecho, el hombre ecuatoriano que estaba junto a Martínez fue gravemente herido y ahora está internado.“El hecho fue un, es decir un asesinato a sueldo”, señaló al sumar que “luego del crimen nos pusimos en contacto con sus compañeros para saber si había alguna posibilidad de que lo busquen por cuestiones de dinero o deudas y nos dijeron que no.Martínez estaba solo en Ecuador, viviendo en un departamento con sus compañeros de trabajo y no tenía documentos en el momento del crimen, lo que complicó los trámites de identificación.La familia, la policía realizó consultas con Migraciones Ecuador y el Registro Civil de Ecuador, sin resultados. Se pidió, entonces la urgente toma de huellas dactilares para enviarlas a Argentina y confirmar que se trata efectivamente de Mariano Martínez, argentino, de 51 años, publicó Nunca es Tarde.Durante la mañana de este miércoles, funcionarios consulares realizarán, con una foto, una identificación preliminar del cuerpo, informó la embajada argentina en Ecuador.“Es un tema complejo, desde el lado argentino nos han respondido muy bien. Sin embargo,Ellos deben mandar un oficio solicitando las hui ellas para poder identificarlo como ciudadano argentino”, explicó la sobrina de la víctima si sumar que “el punto de partida es la identificación del cuerpo”.