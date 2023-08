La detuvieron por drogar y matar a un hombre que conoció en aplicación de citas

Una joven de 19 años fue detenida acusada del homicidio de un hombre al que había conocido en una aplicación de citas, quien fue drogado con fines de robo y murió en su departamento del barrio porteño de Palermo, en 2021.Los voceros añadieron que la misma joven está acusada de un hecho similar cometido en complicidad con su hermano y otra mujer en el barrio porteño de Chacarita en la misma época, cuando tenía 17 años, aunque en ese caso la víctima, si bien también fue drogada, no murió.La detenida fue identificada como Nicole Micaela Mambrin (19), quien fue localizada por efectivos de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad cuando circulaba en un automóvil por la calle Ameghino al 700 de la localidad bonaerense de Avellaneda, en la zona sur del conurbano bonaerense.Las fuentes indicaron a Télam que Mambrin está acusada de los delitos de "homicidio en ocasión de robo y robo calificado por haber sido perpetrado en lugar poblado y en banda", llevados a cabo entre enero y febrero de 2021 y que tuvieron como víctimas a hombres.La pesquisa, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), que dirige el fiscal José María Campagnoli, junto con el Juzgado Nacional de Menores 2, sindica a la joven como autora del crimen de Salomón Alejandro Tarzi, en la madrugada del 11 de enero del 2021.Según los voceros, la joven, que al momento del hecho era menor de edad, contactó al hombre mediante una aplicación de citas y concurrió a su departamento, ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro, en el barrio porteño de Palermo.Una vez allí, le suministró sin que se diera cuenta una fuerte dosis de una medicación somnífera con el fin de dormirlo para robarle, a raíz de lo cual el hombre murió.De acuerdo a la pesquisa, Mambrin robó dinero y pertenencias de la casa y escapó.Los voceros dijeron que la misma acusada está imputada en otro hecho de similares características cometido también el verano de 2021, el 23 de febrero, y bajo la misma modalidad en el barrio de Chacarita.En ese caso, dijeron los voceros, Mambrin actuó junto a su hermano y una tercera persona que aún no fue identificada, para abordar y robarle a un hombre al que engañó y drogó en su departamento.La víctima, tras perder el conocimiento, fue despojada de unos 20 mil dólares luego de ser atada con precintos.Tras una investigación realizada por la Ufecri, la sospechosa fue identificada y se solicitó su captura nacional e internacional.Finalmente, de tareas de campo se determinó que Mambrin se encontraba viviendo en la Isla Maciel, del partido de Avellaneda, junto a su familia.Luego de un allanamiento en un domicilio donde no la encontraron, la acusada fue aprehendida mientras circulaba en automóvil por Avellaneda.