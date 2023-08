Un niño salió despedido de un auto tras un choque en medio de una persecución

Foto: Rosario 3

Un intento de identificar a los ocupantes de una motocicleta en el centro rosarino desató una impresionante persecución que terminó en Ayacucho al 4000. En medio del seguimiento, un patrullero impactó contra un Fiat Uno en la zona de 27 de Febrero y Buenos Aires provocando lesiones de gravedad a sus ocupantes.Producto de la violencia del impacto, un nene de 10 años salió despedido del vehículo y fue asistido por vecinos a la espera de una ambulancia, que llegó minutos después y los médicos se hicieron cargo de la situación. El menor fue llevado al Vilela, donde quedó internado con politraumatismos y una fractura de clavícula. Al mismo hospital fue llevada su hermana de 6 años con golpes en distintas partes del cuerpo.Por su parte, el conductor del Uno, de 32 años, y la acompañante, de 29, fueron asistidos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por politraumatismos y heridas cortantes en la cabeza.“Yo estaba parado en el semáforo (de 27 de Febrero). Dio el verde para que doblen a Buenos Aires. Pasaron algunos autos, vino la chata al palo y el Uno no llegó a pasar. Lo chocó a ese y después me chocó a mí, que alcancé a retroceder y choqué con un Corsa. Un nene salió volando. Yo solo tengo un golpe en el brazo. Una oficial se lastimó”, comentó el conductor del segundo auto embestido por el patrullero.Casi en simultáneo con la ambulancia llegó al lugar un móvil de los Bomberos Zapadores que utilizaron una tijera especial para poder abrir el Fiat Uno y retirar del interior al conductor que había quedado atrapado. "Estaba como desvanecido, no reaccionaba", relató otro de los testigos.En tanto que la persecución continuó hacia el sur. En Alem y Gaboto se produjo otro siniestro de menor magnitud donde un suboficial de la Motorizada derrapó y cayó al suelo. Recién en Ayacucho al 4000 personal de la Policía de Acción Táctica y la Brigada Motorizada lograron cerrarle el paso a la motocicleta y detener a su conductor mientras que el otro ocupante de la moto logró darse a la fuga.Una vez finalizado el operativo, se determinó que la motocicleta tenía pedido de captura. (Rosario 3)