Intentaron robar una caja fuerte de la jaula de un tigre blanco en zoológico

La realidad superó la ficción en el Zoológico Bubalcó de Allen, donde un audaz intento de robo sacudió a los empleados y visitantes del parque. En una escena que parece sacada de una serie de Netflix, delincuentes lograron ingresar a la jaula de un tigre blanco, ejecutando una maniobra sorprendente para acorralar al majestuoso felino y así acceder a una caja fuerte ubicada en la misma celda.Una vez dentro de la jaula, los delincuentes demostraron una sorprendente destreza al manipular las compuertas y cortar riendas del recinto para acorralar al tigre en otro sector, reduciendo su capacidad de movimiento. Curiosamente, los intrusos no consideraron al tigre como un obstáculo a su arriesgado plan, lo cual resultó asombroso.El objetivo principal de este inusual plan delictivo era alcanzar una caja fuerte que estaba ubicada en la celda del tigre blanco. A pesar de su aparente audacia, los perpetradores no lograron abrir la caja de seguridad. Se presume que la presencia y los rugidos del tigre pudieron haber sido elementos disuasorios.Los investigadores han señalado que los delincuentes probablemente contaban con información precisa sobre el zoológico y su diseño, permitiéndoles actuar con precisión para evitar cualquier ataque del felino. Por fortuna, el tigre no logró escapar de su jaula, lo que habría desencadenado una operación para recapturarlo.La denuncia del incidente se registró en la Subcomisaría 68 de Guerrico, y los peritos de Criminalística trabajaron en el lugar para recolectar pistas que puedan conducir a la identificación de los responsables detrás de este intento de robo increíblemente audaz.Bubalcó, más allá de este sorprendente episodio, mantiene su misión como un parque de conservación de especies en peligro de extinción, fomentando la protección de la biodiversidad a través de proyectos colaborativos, educación e investigación. Fuente: (LMCipoletti)