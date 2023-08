Santa Fe: banda narco desalojó a mujer y sus hijos para quedarse con su casa

Macabra amenaza

Sola, con frío y desamparada. Así es la situación de Eliana, una joven madre de tres niños, que hoy está refugiada dentro de la vecinal del barrio Santa Marta. Horas antes los miembros de una banda narco tirotearon su casa, arrojaron sus pertenencias a la calle y finalmente usurparon la propiedad. La víctima fue obligada a abandonar la vivienda...; caso contrario la iban a incendiar con ella adentro.Los graves sucesos ocurrieron durante el fin de semana y tuvieron lugar en un inmueble de calle Misiones 5800, esto es, en barrio Las Américas, ubicado entre Santa Rita y El Sabalito, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.La crónica se remonta al sábado por la mañana, cuando Eliana, en medio de los preparativos para llevar a sus hijos a la celebración del Día del Niño, se vio inmersa en una escena aterradora. Varios individuos exaltados la instaron a abandonar su vivienda, afirmando que la propiedad les pertenecía. En este momento, un individuo se acercó y la amenazó con actos de violencia, relatando su reciente salida de prisión y amenazando con represalias a sangre fría.Los eventos tomaron un giro más violento esa tarde, cuando un desconocido irrumpió en su casa y comenzó a disparar, obligando a Eliana y sus hijos a huir. Lo que siguió fue una masiva incursión de entre 30 y 50 personas que rodearon la vivienda, amenazando con quemarla viva. La situación se volvió aún más crítica, ya que todos sus bienes fueron arrojados a la calle.Con valentía, Eliana llamó a su prima y a su madre para obtener apoyo en este caos, solo para encontrarse con más amenazas y violencia por parte de los atacantes. Ni bien llegaron las otras mujeres fueron recibidas a tiros y también golpeadas. "A mí me agarraron de los pelos y me revolcaron por el suelo. Me decían vos no te metas", relató la prima a El Litoral.La intervención de la policía resultó necesaria, con un patrullero llegando al lugar para enfrentar a la multitud enardecida. Finalmente, Eliana fue llevada en un patrullero a hacer una declaración sobre los eventos angustiantes que habían ocurrido. Su declaración abarcó desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche.En sede policial la mujer narró que dos sujetos ingresaron a su vivienda por el patio trasero y que los mismo serían los vecinos que estarían usurpando su vivienda. Agregó que ella alquilaría la casa y que sus hermanos habrían saltado hacia la casa de su vecino cuando éstos efectuaron detonaciones en su contra huyendo por el patio de los vecinos.El trasfondo de este trágico incidente se relaciona con disputas de propiedad en condiciones irregulares. La casa que Eliana había alquilado de manera informal hace cinco meses había sido objeto de una confusión en cuanto a la propiedad. Nadie tenía papeles definitivos y la falta de claridad en la titularidad había exacerbado las tensiones en esta situación.Este dramático relato revela las terribles circunstancias que enfrentan algunas personas en medio de conflictos de propiedad, donde la violencia y la intimidación son armas utilizadas por quienes buscan aprovecharse de la incertidumbre.Las víctimas aseguran que sus agresores son tenebrosos personajes que se dedican a todo tipo de hechos delictivos, y que encuentran solvento económico en la comercialización de estupefacientes.Por esta horas, Eliana juntos a sus pequeños hijos permanece refugiada en el interior de la vecinal de barrio Santa Marta.Personal policial trasladó en un patrullero todas las pertenencias de la familia a la citada entidad, donde la mujer permanece hasta tanto se resuelva su delicada situación. Fuente: (ElLitoral)