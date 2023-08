Vendía pornografía infantil, está preso y le prorrogaron la prisión preventiva

La Justicia prorrogó 60 días la prisión preventiva para un habitante de Concepción del Uruguay; acusado de comercialización, distribución, ofrecimiento y divulgación de material pornográfico infantil. El sujeto, de 45 años, está alojado en la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay, según la resolución de la Jueza Alejandrina Herrero.La acusación recae sobre el sujeto por su supuesta participación en la distribución, ofrecimiento y divulgación de material pornográfico infantil. El allanamiento en su domicilio resultó en el secuestro de un CPU, que se cree contiene pruebas relacionadas con el delito de pornografía infantil. Sin embargo, las pericias no habrían arrojado indicios de abusos sexuales hasta el momento.Si bien hasta ahora las pericias no habrían demostrado abusos sexuales en relación a este caso, se sostiene que el delito imputado está agravado por la supuesta participación de menores de 13 años. En caso de ser condenado, podría enfrentar una pena efectiva de entre 4 y 7 años de prisión, dependiendo del resultado del juicio.En este contexto, en los pasillos de los tribunales provinciales de la ciudad, se plantea la posibilidad de un acuerdo de Juicio Abreviado en un futuro cercano. Esto implicaría la aceptación de los cargos por parte del acusado, a cambio de una pena reducida. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado detalles específicos sobre la posibilidad de este desenlace judicial.