Dos detenidos en Rosario tras operativo internacional por red de abuso infantil

Se trata de una réplica local de Aliados por la infancia, que se desarrolló en ocho países a partir de organismos que detectan descargas y distribuciones de archivos audiovisuales de explotación sexual de menores.Los procedimientos fueron delegados a personal de Cibercrimen y Trata de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y se concretaron este lunes en zona norte y noroeste.En el territorio argentino, los allanamientos se desplegaron por 17 provincias a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) sede Capital Federal. En el plano local, interviene el fiscal Diego Meinero, especializado en delitos contra la integridad sexual.En Rosario, las medidas tuvieron lugar en Juan B. Justo al 1000 y Arévalo al 6600. Allí dieron con G. P., de 40 años, y J. D. A., de 46, quienes quedaron detenidos e incomunicados a disposición del fiscal Meinero. Además, los detectives se incautaron de cuatro discos rígidos, dos notebooks, tres celulares, tres pendrives y 1 CPU.Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense y el MPF de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que se trata de la primera acción internacional concebida y coordinada desde la Argentina para combatir este tipo de delitos, y que al momento en el país hay 12 personas detenidas y se secuestraron más de 700 dispositivos de almacenamiento electrónico.La investigación también involucró objetivos ubicados en Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico, indicaron.En Chile se detuvieron a 5 personas, en Ecuador a 1 y se aguardaban aún los resultados de los demás países intervinientes.En la provincia de Buenos Aires, los operativos abarcaron 14 objetivos y fueron coordinados por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de la Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges.En estos operativos se secuestraron 8 notebooks, 7 PCs, 6 tablets, 40 celulares, 3 dispositivos electrónicos, más de 50 dispositivos de almacenamiento, consolas de videojuegos, 5 armas de fuego, municiones y 10 elementos no digitales.Además, en tres domicilios de la provincia de Buenos Aires fueron asistidos un total de 10 niños y niñas convivientes.La Operación Internacional Aliados surge como resultado del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de ese país y el MPF de Ciudad de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.En CABA, se realizaron 16 allanamientos en los barrios de Almagro, Balvanera, Caballito, Flores, Liniers, Monserrat, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa del Parque y Villa Mitre.Los procedimientos realizados en Entre Ríos, se llevaron a cabo en la capital de la provincia. En uno de los allanamientos, se requisó una casa en el centro de la ciudad de Paraná, más precisamente, en calle Salta, donde secuestraron material informático. Mientras que el segundo se llevó a cabo en calle Tejeiro Martínez, donde también secuestraron Computadoras, celulares y otros dispositivos.