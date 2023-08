El narco más buscado: “Morenita” Marín murió al enfrentarse con policías

Federico Sebastián "Morenita" Marín, el narcotraficante más buscado que estaba prófugo desde febrero de este año, fue asesinado tras un enfrentamiento entre la Gendarmería Nacional y la Policía Federal en Corrientes.El domingo cerca de las 22 "personal policial, que estaba apostado en las inmediaciones de las calles Los benedictinos y Fray Juan de Gamarra, observó la presencia del auto particular Fiat Uno blanco, con dominio IBU 065 donde se encontraba el buscado/prófugo ´Morenita´ Marín junto a su familia"."Allí personal se aproxima cuando este desciende del rodado descrito y, al darle a conocer la condición de policías, el sujeto, sin mediar palabra alguna, esgrimió una pistola calibre 9mm Bersa y comenzó a efectuar disparos hacia la integridad física del personal interventor, logrando herir a cuatro de ellos", describieron los voceros.Ante esta situación, la Policía “repelió la agresión logró abatir al delincuente, sin herir o afectar la integridad de terceras personas”.Al momento del hecho, también se encontraban en el lugar la pareja y la hija del narcotraficante, quienes, tras confirmarse la muerte de Marín, comenzaron agredir al personal policial y sustrajeron las vainas de los proyectiles "intentando hacer lo propio con el arma que el abatido tenía en su poder, lo que fue impedido por los interventores"."¿A él lo van a ayudar? Que se pudra, a mi papá que no está respirando no le hacen nada. ¿Qué están haciendo? ¿A él lo llevan? Pero mi papá se está muriendo ahí hace 10 minutos. Mataste a mi papá, me dejaste sin mi papá", manifestó la hija de Marín, según puede verse en un video.

El caso quedó en manos del Juzgado Federal Nro. 01 de Corrientes a cargo de Juan Carlos Vallejos y la Secretaría Penal Única a cargo de Erica Knaesel, quienes dispusieron el labrado de actuaciones y diligencias judiciales en el sitio por parte de la Gendarmería Nacional.En octubre de 2021, Marín fue condenado a ocho años de prisión como organizador de diversas maniobras de narcotráfico en Itatí el cual se trató del punto desde donde la droga era distribuida hacia, por lo menos, siete provincias.Sin embargo, en febrero de este año fue beneficiado con prisión domiciliaria por su condición de arrepentido y se instaló en una casa ubicada en el conurbano bonaerense.Todo se salió de control durante una salida a un hospital para tratarse de una supuesta hemorroide. Allí, Marín se dio a la fuga y era intensamente buscado hasta el domingo cuando, tras un enfrentamiento policial, murió.