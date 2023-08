No regresó a la cárcel tras salida transitoria y lo encontraron con su novia

Un sujeto de 29 años, que está cumpliendo una condena de 9 años por el delito de homicidio y portación de arma de fuego, no regresó de una salida transitoria, razón por la cual desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná solicitaron su inmediata captura.



De acuerdo a lo informado, el interno debía regresar en la víspera de su salida transitoria modalidad socio familiar, la cual cumple en calle Pública de la localidad de Las Garzas, pero no lo hizo.



De tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Decimosegunda de Paraná, cerca de las 20.15 de este domingo, lograron localizar al interno en barrio Lomas del Mirador II, en compañía de su novia y demás familiares.



La magistratura interviniente, dispuso la detención y el traslado hacia la U.P. N°1.