Empresario descuartizado: Charlotte Caniggia declara este lunes como testigo

La mediática Charlotte Caniggia declarará este lunes como testigo en la causa que se investiga el crimen y posterior descuartizamiento del empresario Fernando Pérez Algaba.El pedido fue solicitado por la querella, encabezada por la familia de la víctima, luego de que uno de los imputados afirmó que una de las oficinas de Pérez Algaba pertenecía a la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia. La solicitud fue aceptada por el fiscal de la causa, Marcelo Domínguez, quien decidió citarla para este lunes.El comisario Horacio Córdoba fue quien mencionó a Charlotte en su indagatoria.El comisario indicó que en una de las reuniones que tuvo con "Lechuga" Pérez Algaba conoció una oficina "muy ostentosa" en Puerto Madero donde había muchas computadoras y chicos haciendo trading.Córdoba destacó que allí el empresario le reveló que el lugar se lo había prestado supuestamente Charlotte Caniggia y su novio, Roberto Storino Landi.A raíz de este testimonio, el abogado Javier Ignacio Baños, quien representa a Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, pidió que Charlotte declare en fiscalía para dar detalle sobre este posible vínculo con el empresario descuartizado."Surge necesario el llamado a prestar declaración testimonial a Charlotte Caniggia, quien fue mencionada por el comisario, como propietaria o al menos facilitadora de un departamento para que Fernando llevara a cabo operaciones (no muy transparentes), donde también podrían obtenerse no solo elementos de interés para descubrir la verdad de lo sucedido, sino también los verdaderos móviles que llevaron a su autoría y posibles participes que gozan de impunidad", destacó Baños en la solicitud.Por su parte, el letrado de la mediática, Alejandro Cipolla, aseguró que Charlotte Caniggia "no tiene ningún tipo de relación con Pérez Algaba" y sostuvo que mencionaron a su clienta como parte de una "estrategia para desviar la causa"."Charlotte no lo conoce", precisó Cipolla en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) y sostuvo que Córdoba mencionó a ella en su declaración para "darle validez a sus negocios turbios"."Nombran famosos para darle credibilidad a estas estafas de criptomonedas", aseguró el abogado, quien aclaró que la hija de Caniggia y Nannis "no tiene una propiedad donde esta persona dice".Respecto a la foto en la que aparece Charlotte, su novio y el empresario, aseguró que "se la habrá sacado de cholulo"."Quizá se sentó a comer con ellos porque los presentaron o se acercó a sacarse una foto con un famoso", evaluó.Asimismo, sostuvo que la vinculación que se hace de su clienta "puede ser una estrategia por parte del declarante"."No creo que sea una estrategia de la familia de la víctima. Es un claro desvío de la investigación porque ahora están todos enfocados en Charlotte", concluyó.El crimen de Pérez Algaba tiene a siete detenidos y de acuerdo a la investigación, hasta el momento, serían todos los que participaron en este asesinato y posterior descuartizamiento.Ellos son Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Luis Alberto Contreras, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Horacio Mariano Córdoba.Todos fueron imputados como coautores del delito de "homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en con curso real con falso testimonio". En tanto, a Pilepich, Vargas, Contreras y Bomrad se les añadió el "falso testimonio".Los siete apresados fueron alojados en el penal de Melchor Romero, donde también están los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa.