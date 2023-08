Desmienten alerta sobre rumores de saqueos en Gualeguaychú

La Jefatura Departamental Gualeguaychú Informa para tranquilidad de la ciudadanía, sobre todo aquellos propietarios y/o empleados de comercios, no ha desarrollado ningún tipo de Alerta ni ha ocurrido ningún tipo de intento de saqueo, como así tampoco aglomeración de personas con intenciones de hacerlo, destacando que ninguna dependencia ha realizado procedimientos de detención ni de dispersión en relación a éste tipo de sucesos; por ello se desmienten todos los mensajes de texto y audios que se encuentran circulando en redes sociales, y demás vías de comunicación, la Policía no está alertando ninguna circunstancia de éste tipo, dichos mensajes solo están causando pánico entre la sociedad.



Si reciben cualquier información de ésta índole no la retransmitan, La Jefatura Departamental como lo viene haciendo cotidianamente se encuentra siempre en Servicio y en permanente tareas de prevención. Cualquier duda concurra o comuníquese con la dependencia más cercana.