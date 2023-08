Un hombre apuñaló al ex de su pareja tras discusión familiar

Un conflicto familiar demandó la intervención del personal policial de comisaría tercera de Federación, pasadas las 19 de este viernes en una vivienda de calle Los Mirasoles de esa localidad. De acuerdo al parte policial, una vecina dio aviso a Policía y, además, llamó a la ex pareja de la mujer.



Ante la intervención de los uniformados en el domicilio, la dueña de casa -una mujer de 35 años- confirmó que solo se trató de una discusión de pareja y que no había resultado agredida; tampoco quiso denunciar a su concubino, un hombre de 36 años.



En tanto, se presentó el domicilio la ex pareja de esta mujer –un sujeto de 38 años- el que comenzó a insultar e increpar al actual concubino; tras lo cual, éste último reacciona y sacó un cuchillo de entre sus prendas, con el que lo atacó y le provocó heridas sobre su cuerpo.



Los policías procedieron a separar a ambos hombres y detuvo al agresor. Por disposición de Fiscalía, fue trasladado a la Jefatura Departamental de Federación, donde quedó alojado.



En tanto, el hombre lesionado presentó dos heridas cortantes, una en línea axilar anterior izquierdo y en axila derecha de cinco centímetros de longitud. Las lesiones le demandarán siete días de curaciones.