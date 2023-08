Amenaza narco a fiscal en Córdoba: "Frontera es nuestra, metete en tus cosas"

El fiscal de la ciudad cordobesa de San Francisco Bernardo Alberione, recibió varios mensajes amenazantes provenientes de la localidad de Frontera, en la que ocurren varios delitos vinculados al narcotráfico."Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína. Frontera es nuestra", "Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona", "Alberione metete en tus cosas", fueron los mensajes amenazantes que recibió el fiscal que investiga delitos complejos en San Francisco.Tras darse a conocer los mensajes escritos en cartón, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba y la Asociación de Magistrados de la misma provincia emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación y repudiaron las amenazas."Estoy incómodo por la situación", reconoció el fiscal en diálogo con Cadena 3, e indicó que todavía no declara en la causa y aseguró que no tiene más información que lo que se maneja públicamente."Eso lo tiene que dilucidar la Justicia de Rafaela. Me comunicaron que hubo amenazas hacia mí y mi familia", comentó el fiscal que agregó que asistirá a tribunales como todos los días.