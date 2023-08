Doble accidente en Avenida Ramírez: hubo dos autos y una moto involucrados

Policiales Maratonista murió al chocar contra un patrullero en medio de una persecución

En el primer caso, una señora se conducía en su moto por Avenida Ramírez en sentido norte-sur, y cuando llega a calle Urdinarrain se cruzó un perro y cayó al pavimento.En ese momento Mirtha, una vecina que vive cerca de la zona, le acercó una silla para que pueda recuperarse de las molestias. La mujer dialogó cony expresó: “Una cosa así cómo no lo voy a hacer. Simplemente le acerqué una silla, no quiso tomar y estaba bien. Tenía dolor en las piernas”. Asimismo, se informó que la ambulancia no llegó tras 40 minutos de espera. Asimismo, alertó que un remis que venía detrás “no la atropelló porque frenó”.Posteriormente, ocurrió un accidente de tránsito enfrente. Fue en Avenida Ramírez a metros de Alem. “Me distraje y me llevé puesto el vehículo de adelante”, acotó. Solo hubo daños materiales y pudieron solucionar los inconvenientes con los seguros.