Maratonista murió al chocar contra un patrullero en medio de una persecución

? MANEJABA UNA MOTO ROBADA, LO PERSIGUIERON Y MURIÓ

- José Sallago, de 33 años, era maratonista

- Conducía una moto con pedido de captura

- Los efectivos de la policía quedaron imputados por homicidio culposo

? Mar del Plata

? https://t.co/EjqGTms7Fy pic.twitter.com/20hkeFVTEL — Vía Szeta (@mauroszeta) August 22, 2023

Su familia reclama justicia



José Ignacio Sallago era parte del equipo JM Corredores, un club de atletismo y de corredores aficionados. Había llegado al podio en los 42K del Maratón Mar del Plata en 2022 y los 10K del Maratón Mar del Plata 2023.Era oriundo de Bahía Blanca e hijo de otro runner. Había tomado la decisión de mudarse a Mar del Plata con el objetivo de competir en carreras de un nivel superior.El atleta de 33 años murió en la ciudad de Mar del Plata tras chocar contra un patrullero mientras escapaba de un control de tránsito a bordo de una moto con pedido de captura.El hecho sucedió el domingo pasadas las 2 de la mañana, cuando Sallago, a bordo de una moto Bajaj Rouser 200, impactó contra un móvil policial al llegar al cruce de las avenidas Independencia y Juan José Paso.La investigación quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Delitos Culposos, quien dispuso el secuestro tanto de la moto como del patrullero, en el marco de una causa por "homicidio culposo"."Nosotros llegamos el lunes a Mar del Plata con la noticia de mi hermano, pero hasta que no vimos los videos no tomamos constancia de lo que había pasado", detalló María, hermana del maratonista."Él no estaba escapando de la policía y la moto no era robada como se está diciendo. Esperamos tener Justicia porque el accionar que está teniendo la policía es increíble", recalcó con respecto al hecho.En este sentido, la mujer dijo que el atleta "había salido de la casa de un amigo y volvía a su casa", y agregó: "Se ve clarito en el video que él no pasa ningún operativo, frena en el semáforo, la policía no sé qué le dice, que se baje o espere. No sé si se asustó porque no tenía la transferencia hecha y siguió de largo"."Él no tenía antecedentes, era una persona sana, nunca tuvo problemas ni nada, él lamentablemente se asustó siguió y pasó esto", recalcó María, y sobre la moto sostuvo: "El jefe le dio la plata y él la compró. Le estaba devolviendo la plata al muchacho del trabajo. La compró por Facebook sin saber que la moto tenía un pedido de secuestro"."Él se ha asustado porque la transferencia no estaba hecha a nombre de él", repitió la mujer, y sobre la policía concluyó: "No pueden hacer esa maniobra de cruzar el patrullero, hay otras formas de poder pararlo, por más que se haya escapado".