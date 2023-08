Camión volcó su acoplado cargado con jaulas para pollos en autovía Artigas

Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles, minutos después de las 9, a la altura del kilómetro 173, de la Autovía General José Gervasio Artigas, en el departamento Colón.Fuentes policiales confirmaron que se trataba de un camión marca Ford Cargo, que llevaba un acoplado y viajaba con destino a Colón. El vehículo era conducido por un masculino de 29 años, residente en la ciudad de San José.De acuerdo con la información preliminar, el conductor del camión perdió el control del vehículo, lo que resultó en el vuelco del acoplado cargado con jaulas de pollos, quedando sobre uno de los carriles de la vía.Es importante destacar que el conductor del camión no sufrió heridas que requirieran atención médica y no se reportaron otros vehículos involucrados. Afortunadamente, el tránsito no se vio interrumpido.