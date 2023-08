Detectan incursiones ilegales de caza mayor en localidades de Paraná Campaña

Policiales Los sorprendieron por un camino vecinal con un carpincho faenado y armas

Colonia Celina

Otro hecho

En El Pingo

En las últimas jornadas, la Brigada de Delitos Rurales de Paraná intensificó los procedimientos para garantizar la seguridad de la población rural y evitar la caza ilegal. No se detectaron ilícitos contra la propiedad o las personas, pero descubrieron la presencia de cazadores furtivos en diferentes zonas de campo.Hubo secuestro de armas y municiones. Además, quienes se encontraban desarrollando la actividad cinegética por fuera de los parámetros establecidos en la legislación provincial, terminaron sujetos a las actuaciones.El Jefe de la repartición, comisario Leandro Peralta, detalló que una de las intervenciones se produjo en Colonia Celina, donde dos móviles llegaron hasta un establecimiento privado, cuyo propietario había requerido la presencia, tras visualizar a supuestos cazadores, que no habían sido autorizados para estar en el lugar.Por tal motivo, se implementó un operativo cerrojo y unas horas después, se interceptó a los sospechados. Se trataba de dos personas, radicadas en Santa Fe, quienes llevaban consigo dos armas de fuego, cargadas y listas para disparar, careciendo de toda documentación exigida por ley.El funcionario explicó que se procedió al secuestro de “un fusil calibre 30-06, con mira telescópica; un fusil calibre 30-06, con silenciador y mira telescópica; y 12 municiones calibre 30-06, como así también dos cargadores".Otra de las detecciones de cazadores, se llevó a cabo en el camino de tierra a Las Gamas, donde se observó la presencia de dos vehículos estacionados frente a un portón de chacra. Las unidades se encontraban sin ocupantes, por lo que se activó una búsqueda, logrando horas después dar con cinco ciudadanos llevaban tres armas de fuego, cargadas y no contaban con documentación.En este caso, el secuestro estuvo conformado por una Carabina calibre 223, con mira telescópica; dos Escopetas calibre .12; diez cartuchos calibre .12 y cuatro municiones calibre 223.Por otra parte, Peralta hizo saber que otro de los hechos se produjo a la vera de la Ruta Nacional Nº 127, a la altura de El Pingo.Un patrullero de la Brigada de Delitos Rurales, divisó a un sujeto cuando salía del interior de un campo, con un arma de fuego y un Ciervo Axis. Al advertir la proximidad del móvil, esta persona intenta fugarse en el campo, pero fue reducido a unos 2.000 metros.Ante la irregularidad de la condición de caza, se secuestró una escopeta calibre 16. El funcionario policial destacó que "no hubo decomiso, pero el hombre fue correctamente identificado, quedando sujeto a las actuaciones para la eventual sanción".