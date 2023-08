La Policía aclaró que “no hubo hechos anómalos” en comercios de Paraná

El jefe Departamental de Policía, Raúl Menescardi, explicó que en la víspera hubo un llamado que “requería nuestra presencia en un supermercado de la zona oeste”. Al llegar diversos móviles y entrevistarse los uniformados con la propietaria pudieron corroborar que “no se trataba de un saqueo cómo se había indicado. A partir de allí, se trabajó en un local comercial cercano, donde un individuo había intentado hurtar elementos. El mismo fue detenido a los pocos minutos. Fue un caso individual, cuando la gente quiere apoderarse de mercadería sin pagar”, dijo el funcionario aAdmitió que “desde la semana pasada se está trabajando en tareas preventivas por lo que se puede observar en otras provincias. Estamos chequeando y testeando el comportamiento para que no suceda aquí”.“Está trabajando la División de Inteligencia Criminal, más que nada lo que es ciber delito, con una patrulla específica”, expresó Menescardi al dar cuenta de la investigación sobre los mensajes con informaciones que no son reales.Asimismo, “se van practicando distintas diligencias para prevenir estas situaciones”.Descartó que en la víspera se hubieran cerrado comercios y manifestó que todos trabajaron en su horario normal. Pidió no divulgar mensajes que “puedan llevar a la confusión” a la ciudadanía.“Hay que trabajar de manera tranquila y cada vez que se observa algún comportamiento anómalo, dar aviso al 911 para que el personal pueda llegar con prontitud”, completó.