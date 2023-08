Renovaron pedido de búsqueda de Carlos Ramírez, a nueve meses de su desaparición

Renovaron el pedido de búsqueda de Carlos Rafael Ramírez, a nueve meses de su desaparición; se recordará que el hombre de 65 años falta de su domicilio en Paraná desde el martes 15 de noviembre pasado, cuando fue visto por última vez en calle Ameghino al final, una zona que no frecuentaba.“Seguimos en la búsqueda de mi hermano. No tenemos noticias, la fiscal Sandra Terreno no nos informa nada y ya pasaron nueve meses de su desaparición. Estamos en ascuas porque no sabemos qué hacer ni qué pensar”, expresó asu hermano mayor, Oscar Ramírez. Y apuntó: “No sabemos si es inoperancia o falta de eficacia, pero hay una vida extraviada de la cual no sabemos nada y la Justicia no ha hecho nada”.En relación a las últimas novedades que tuvieron en la causa, mencionaron una nueva convocatoria a testigos, un pedido de recompensa que habría sido rechazado y la supuesta solicitud de parte de la fiscal para la divulgación del pedido de búsqueda a nivel nacional.“La fiscal le prometió que lo seguirán buscando hasta que aparezca, como pasó con Fernanda Aguirre, a quien siempre se sigue buscando”, comentó Cintia Ramírez, la sobrina de Carlos Rafael Ramírez.Para la mujer, la desaparición de su tío, “indigna y duele” porque se trata de una persona, una vida humana. “Es una injusticia porque mi tío no es un número, ni un perro, ni a los animales se los trata de esa manera. Nunca supimos qué pasó con él, ya se cumplirá un año de su desaparición y no sabemos nada”, lamentó.“Todavía lo seguimos esperando, día a día, y para mí las 24 horas son insoportables porque todos los días pienso que vendrá, que aparecerá y hablaremos sobre lo que sucedió, pero ya es una esperanza inútil”, completó su hermano.Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, el hermano del hombre desaparecido bregó “para que haya una Justicia real que se encargue y que informe, porque nosotros también somos seres humanos, somos familiares directos, y necesitamos de esa información”.Asimismo, pidió a la fiscal Terreno “que encare el tema con seriedad porque se trata de una persona”. “Quizás, si hubiera sido un narcotraficante, hubiera salido en las noticias nacionales, pero como es un pobre infeliz de un color que lo condena, pobre y municipal, no se lo toma en cuenta”, disparó el hermano de Ramírez.Finalmente, reiteró el pedido por el cual “si alguien sabe algo del paradero de Carlos Rafael Ramírez que, por favor, lo informe porque será un alivio para la familia el poder saber algo”.Carlos Rafael Ramírez es trabajador municipal y se domicilia en calle Las Calandrias. Uno de los últimos datos que se conoció fue una filmación donde se lo ve al hombre saliendo del hipermercado y familiares indicaron que “tenía la idea fija de sacar un crédito".