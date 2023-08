Muerte de Humberto Reding: “El menor ya tuvo un castigo natural”, dijo defensor

Denuncias cruzadas por amenazas

durante la audiencia de remisión de la causa a juicio. Al respecto, el abogado que representa los intereses del menor, Hugo Gemelli, confirmó aque su solicitud está amparada “en el artículo 76 bis del Código Penal, concordante con el Código de Procedimientos de Entre Ríos”.que indica que, cuando se trata de una persona que comete un delito y no excedería o estaría dentro de los límites de los tres años de condena como mínimo o en el supuesto caso de que Fiscalía y Querella pidan como máximo una pena expectativa de tres años, automáticamente, solicitamos la suspensión de juicio a prueba”, explicó.Y detalló: “Que el menor no tenga antecedentes, que no haya tenido el beneficio de la probation y que la condena, en un juicio, tenga una expectativa de que sea en suspenso y condicional. Y a esto se suma que nos encontramos ante un régimen de minoridad en el que”.De hecho, Gemelli recordó que “por la, para estos casos, primero se establece la responsabilidad de la acción penal y después, ese menor, durante un año, es observado, tiene que cumplir con determinados requerimientos que le exige el juez de Menores y, posteriormente, se establece la condena”. Asimismo, mencionó que, en caso de llegar a juicio, ante el juez de Menores, “la condena sería mucho menor que la suspensión de juicio a prueba”.En ese sentido, el defensor del adolescente -que hoy tiene 17 años- informó aque solicitó al juez que le imponga, y mencionó “la inhibición de más de tres años para no conducir el día que sea mayor de edad, la fijación de domicilio, el pedido de disculpas a los familiares, una remuneración económica y hacer un curso de concientización sobre la responsabilidad de manejo”., ponderó el defensor.porque estuvo muy grave, atravesó varias operaciones, psicológicamente tampoco quedó muy bien porque tomó consciencia de lo que ocasionó su accionar y está bajo tratamiento psicológico”, refirió el letrado.Si bien el defensor mencionó el pedido de disculpas a la familia de la víctima, las hijas de Reding han denunciado que son amedrentadas y amenazadas por parte de allegados al acusado.A lo cual, Gemelli se mostró “sorprendido” por la exposición y fundamentó: “No es una competencia, sino una fatalidad, una desgracia, tanto para las chicas que perdieron a su padre, algo que la familia del menor tiene muy en claro, y, a su vez, esto ha traído serias complicaciones para la familia del menor porque no está pasando por un buen momento”. Y agregó: “Tanto el menor como quienes eran sus dos acompañantes permanecen con apoyo psicológico porque los tres pasaron por una situación psicológica post-accidente y no tienen un recuerdo acabado”.“Desde el inicio de la causa tenemos serias denuncias de amenazas contra el menor y sus familias, a punto tal que se tuvieron que mudar del domicilio. Las amenazas fueron habladas con el querellante para que cesaran y las dos denuncias están radicadas en Tribunales”, reveló.Punto aparte, Gemelli manifestó no estar de acuerdo con respecto a cómo se determinó el rango de velocidad “a través de un video” y, según confirmó a, presentó un perito de parte “que será el encargado de establecer si corresponden a la forma en la que se efectuó la pericia”.

Humberto Rolando Reding tenía 68 años y residía en Selva de Montiel al 900 del barrio San Agustín. Era muy conocido porque era comerciante. Tenía una vidriería. La tarde que murió estaba en su casa tomando mates y decidió salir a realizar un trabajo. Era 10 de septiembre de 2022. Apenas hizo unas cuadras por calle Montiel en su VW Saveiro un Renault Clio se le vino de frente invadiendo el carril contrario y lo chocó provocándole la muerte.