Le robaron costosas herramientas del taller de antigüedades y piensa en cerrar

Este fin de semana, el dueño de Antiguo Candioti fue víctima de un millonario robo. Le sustrajeron todas las cosas del taller y los costos son altísimos. No puede reponerlos y analiza cerrar su negocio.



El taller de antigüedades hace 22 años que está en la esquina de Ituzaingó y Vélez Sársfield, de la ciudad de Santa Fe. Este lunes, Juan Gauna, su dueño, notó que le ingresaron a robar y le sustrajeron máquinas de alto costo.



"No se puede más. Los vecinos tenemos que estar entre nosotros mirándonos porque me fui adentro del negocio y, el otro día, me sacaron un espejo de la vereda. ¡Un espejo! Así que no puede dejar nada. Era de día. Entré al negocio con un cliente, salí y el espejo no estaba más. Ahora me tocó el fin de semana largo. El sábado estuve en el depósito y el domingo no fui porque estuve con la familia", contó Gauna.



"Hoy me voy temprano y me encuentro con la novedad de que me sacaron todas las máquinas, todas las máquinas de manos, amoladora, agujereadora, pinturas, y se tomaron el tiempo, revisaron todo, se llevaron todo. Se ve que andaban con movilidad, porque es una máquina pesada, no sé cómo hicieron para llevarla, seguramente en un vehículo", dijo.



"Todo eso que me robaron no lo puedo reponer por la cuestión de que están en los precios subiendo por el tema del dólar y son importadas. No las puedo reponer, son más de 3 millones de pesos de máquinas y la verdad que, en este momento, como está el negocio, como está la situación, yo no puedo reponerla", denunció Gauna.



"Se me hace imposible, así que bueno, no sé qué voy a hacer, capaz que cierre el taller, el depósito, cierre, porque no puedo, no me quedó herramienta, se llevaron hasta pinturas", señaló el hombre.



El negocio vende antigüedades con reparaciones previas. "Hay antigüedades que hay que repararlas, acondicionarlas, para que se pueda poner en venta al público. Y en el taller tenemos toda esa máquina, que sin esa máquina yo no puedo hacer nada", expresó.



Y se quejó: "Ya tomé los trabajos. ¿Cómo le explico a la gente que no voy a poder hacer el trabajo, porque no tengo la herramienta? Quiero irme, sinceramente, voy a replantearme con la familia y ver qué hacemos". (Aire de Santa Fe)