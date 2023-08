Detenidos por robar ruedas, ofrecieron a Policía $150 mil para que los liberen

“Vengo caminando por 1º de Mayo entre Zeballos y 9 de Julio y veo que están robando una auxiliar de un auto ahí parado”. Ese llamado de un vecino al 911 de la policía de Rosario, cerca de la medianoche del viernes, derivó en la detención de dos hombres que contaban con condenas previas por robo de autopartes. Los dos fueron imputados este lunes por el delito de robo simple y uno de ellos sumó una acusación por cohecho por ofrecerles a los policías $150 mil a cambio de que no les abrieran una causa penal.



El juez Fernando Sosa dictó la prisión preventiva por sesenta días de los dos acusados, Fabricio Isaac B., de 23 años, y Gustavo Daniel O., de 43. El fiscal Matías Edery los imputó por el robo de una rueda de auxilio de un auto que estaba estacionado en la calle en barrio Martin, de lo que dio cuenta un llamado al 911. Los detuvieron a la altura de Alem y Zeballos cuando se iban en un Renault 11 con la auxiliar robada. Fueron imputados como coautores del delito de robo simple, a lo que el segundo de ellos sumó una acusación por intento de cohecho activo.



La detención se produjo tras el llamado al 911 de un vecino, quien alrededor de las 23.45 del viernes avisó que estaban robando una rueda en la zona de 1º de Mayo entre Zeballos y 9 de Julio. “Veo un Renault 11 color medio verde, vidrios polarizados. Apenas me vieron se fueron”, dijo el testigo, quien precisó que los ladrones eran tres. Minutos después, en la cuadra de Alem al 1500 la policía interceptó un Renault 11 con dos ocupantes. En el auto los efectivos recuperaron dos ruedas marca Bridgestone con llanta de chapa en color negro.



Además incautaron herramientas como tres pinzas candado de 18 y 14 pulgadas, una llave cruz metálica, una varilla de hierro de 80 centímetros, una llave tubo y una varilla de 50 centímetros con forma de L con un tubo soldado en un extremo. Los dos policías que realizaron el procedimiento dejaron constancia de que uno de los ocupantes del auto —”el más grande de los dos”, luego identificado como Gustavo O.—, en el momento en que le colocaban las esposas ofreció 150 mil pesos para que “los suelten y no hagan las actuaciones”. Así quedó plasmado en el acta policial, mencionada en la audiencia como parte de la evidencia fiscal.



Luego fue ubicado el vecino que había alertado sobre el robo. Detalló que había visto a un hombre de estatura de media detrás de un auto mientras el Renault 11 se encontraba a la par. Dijo que esta persona se estaba llevando una rueda y que tenía pelo corto, barba, bigote y una campera oscura. “Eran tres. De los otros dos no vi sus vestimentas”, indicó. Según planteó el fiscal en la audiencia, se intenta ubicar a la víctima del robo.



El material secuestrado fue trasladado a la comisaría 1ª junto con los dos detenidos, quienes contaban con condenas previas por delitos similares. En el caso de O, en noviembre de 2019 había sido condenado a 3 años de prisión efectiva por robo y tentativa de hurto. Una condena que se unificó en 3 años y tres meses con una pena anterior. En tanto que B. cuenta con una condena a un año de prisión condicional dictada en octubre de 2020 por robo y hurto en grado de tentativa. (La Capital)