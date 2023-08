Al policía asesinado intentaron rematarlo en el piso, pero su pareja lo impidió

Policiales Policía asesinado recibió tres balazos y no llegó a sacar su arma

El oficial de la Policía de la Ciudad asesinado ayer durante un intento de robo en la puerta de la casa de sus suegros en Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza, recibió dos balazos en la zona del pecho antes de poder extraer su arma para defenderse de los cuatro delincuentes que lo abordaron, uno de los cuales quiso rematarlo en el piso aunque desistió al ver que la pareja de la víctima se interpuso para evitarlo.al cuerpo del oficial primero Fabián Esteban Aguirre (37) reveló que la víctima sufrió un impacto de bala que ingresó por un brazo y se alojó en el tórax y otro que entró por el esternón y salió por la espalda.De acuerdo a los peritos, los disparos fueron efectuados con un, aunque no con el cañón del arma apoyado en el cuerpo de la víctima.El crimen de Aguirre fue cometido el domingo, cerca de las 19.30, cuando el policía llegaba a la casa de sus suegros, ubicada en la calle Germán Abdala al 4800, entre Crovara y Gavilán, de Isidro Casanova, a bordo de su auto Chevrolet Prisma, en el que iba con su pareja y sus dos cuñadas.En momentos en que el efectivo y las mujeres se bajaron del auto fueron sorprendidos por al menos cuatro asaltantes armados."Los sorprenden cuatro personas, tres varones y una mujer, con fines ilícitos.. No llegaron a sacarle nada", explicó un investigador.El pesquisa agregó que uno de los delincuentes, precisamente el que le disparó a Aguirre y que se presume que era el único que estaba armado con un revólver calibre .38, tras hacer algunos pasos regresó hacia el policía con la finalidad de rematarlo cuando se encontraba en el piso, aunque la pareja de la víctima lo impidió."Cuando el que disparó ve que la víctima estaba con vida,, por lo que el asaltante se da media vuelta y huye", explicó el vocero, en base a la declaración testimonial realizada por una de las cuñadas de la víctima ante el fiscal de la causa, Matías Folino.Del relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y de testimonios surgió que los atacantes se dieron a la fuga luego de disparar al menos tres veces.A su vez, en la escena del crimen los peritos secuestraron un plomo calibre 38."No pudieron robar nada y se fueron de la misma manera que llegaron, caminando", añadió el investigador consultado.Una vecina aseguró a la prensa que "no le dieron tiempo" al oficial a reaccionar, ya que "cuando se dieron cuenta que era policía, le dispararon", y afirmó que escuchó "entre cuatro y cinco disparos"."La cuñada nos dijo que eran menores, no tenían más de 14 o 15 años", agregó la mujer.En tanto, Matías, concuñado de la víctima, aseguró que Aguirre llegaba a la casa de sus suegros junto a su pareja y dos cuñadas, para participar de una reunión familiar.Los voceros dijeron que las dos cuñadas del policía, al igual que la pareja, resultaron ilesas y una de ellas alcanzó a entrar a domicilio al que iban parar refugiarse.Los investigadores precisaron que hasta el momento no se logró determinar la edad de los sospechosos, pero que no descartan que sea una banda compuesta por mayores y menores de edad, de acuerdo a lo manifestado por testigos.Aguirre, quien cumplió 37 años el 19 de julio pasado, llevaba más de 17 años como policía, primero en la Policía Federal Argentina (PFA) hasta el traspaso a la fuerza a la Ciudad, en 2017, indicaron las fuentes.Tras ser herido, Aguirre fue trasladado de urgencia por familiares al Hospital de Agudos Paroissien, de Isidro Casanova, donde ingresó fallecido.El fiscal Folino, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Temática de Homicidios de La Matanza, repartió las primeras directivas e inició la investigación bajo la calificación de "homicidio agravado criminis causa, por el concurso premeditado de tres o más personas y por ser cometido con el empleo de arma de fuego", que prevé una pena de prisión perpetua.El fiscal también esperaba en las próximas horas poder tomarle declaración testimonial de la pareja de Aguirre, quien aún no pudo relatar lo ocurrido debido a que se encuentra en estado de shock por el momento traumático que vivió.Por su parte, la Policía de la Ciudad manifestó mediante las redes sociales sus condolencias por lo ocurrido: "Con profunda tristeza, informamos el fallecimiento del oficial Fabián Esteban Aguirre, víctima de un hecho de inseguridad en Isidro Casanova. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y compañeros de la Policía de la Ciudad. Que descanse en paz".También recordaron a la víctima desde la PFA: "Oficial Primero Fabián Esteban Aguirre. Acompañamos en el dolor a los familiares y amigos de nuestro Camarada de la Policía de la Ciudad por la pérdida sufrida. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro sentir". (Télam)