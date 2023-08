Secuestraron a un niño de ocho años y sospechan de un expolicía

Fue secuestrado un niño de tan solo ocho años en la localidad de San José de Feliciano y las sospechas recayeron sobre el exdirector de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, su pareja (ex docente) y su nuera.



La situación se habría desencadenado dentro de una escuelita de fútbol, a la cual asiste el niño, y desde ese lugar se lo habrían llevado a la fuerza a una camioneta.



Una vez en el interior del rodado, amenazaron y maltrataron físicamente al niño, al que luego abandonaron dejándolo a varias cuadras del centro de la ciudad.



El hecho se habría originado tras el confuso robo de un celular a la nieta de los involucrados debido a que, ellos aseguraban, este menor lo habría sustraído dentro de un local de autoservicio y panadería. Finalmente y gracias a los registros de las cámaras de seguridad, se comprobó que el menor no era el autor del robo.



Sin embargo, no conforme con ello y sabiendo que habían cometido un gravísimo error, estas personas habrían ido hasta la vivienda de la madre del menor, la cual vive con otros cinco hijos menores de edad; y le propinaron todo tipo de insultos y amenazas.



Ante esta situación, la madre habría realizado la denuncia en la Jefatura Departamental de Feliciano, informó Radio City.