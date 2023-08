Le chocaron el auto en Paraná, lo arrastraron varios metros y se fugaron

3435327203

A una vecina de Paraná le chocaron el auto, un VW Fox, de color negro que estaba estacionado frente a su casa, se lo arrastraron unos metros y luego huyeron. El hecho ocurrió durante la madrugada de domingo en avenida Jorge Newbery al 1700, de ParanáSegún informó la damnificada, Silvina, a: "siempre dejo el auto en la calle porque no tengo cochera, el domingo por la mañana mi hermano me llamó y contó que había pasado por mi cuadra y vio el auto chocado. Pensé que me estaba haciendo una broma, pero cuando salí y lo vi no podía creerlo. Desde ese momento no paro de llorar”.La mujer detalló que, tras diversas averiguaciones, accedió a una cámara de seguridad y constató que “el choque ocurrió a las 5: 09 del domingo. Se ve como una camioneta Chevrolet blanca, chocó mi auto, lo arrastró unos metros y lo dejó sobre la vereda".Tras el hecho, el conductor de dicha camioneta se dio a la fuera por calle Balbín y su auto quedó destrozado: “Le rompieron parte trasera, el costado del lado del conductor y como lo empujaron le reventaron una cubierta. Si el auto hubiera seguido andando no sé qué hubiera pasado”, lamentó.Finalmente, Silvina pidió ayuda a la comunidad para dar con el autor del choque "Pido que cualquier información, se comuniquen al. Quiero saber en qué estaba pensando la persona que me chocó y hoy. Soy trabajadora, me cuesta muchísimo, como a todo el mundo”, cerró.