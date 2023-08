Policía asesinado recibió tres balazos y no llegó a sacar su arma

Policiales Murió un policía de un disparo en el tórax tras intento de robo en Buenos Aires

El oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires asesinado ayer cuando llegaba en su vehículo junto a su pareja y su cuñada a la casa de sus suegros en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza,, quienes no le dieron tiempo a extraer su arma reglamentaria y dispararles, informaron fuentes judiciales.Se trata del oficial primero Fabián Esteban Aguirre (34), quien fue interceptado por al menos cuatro delincuentes armados ayer cerca de las 19.30 cuando llegaba al domicilio de sus suegros, ubicado en la calle Germán Abdala al 4800 de la citada localidad del partido de La Matanza.. Estamos trabajando en la identificación de los sospechosos", dijo aun investigador."El efectivo no llegó a disparar. Le habrían efectuado tres disparos", añadió el pesquisa, quien está a la espera del resultado de la operación de autopsia.Una vecina aseguró esta mañana a la prensa que, ya que "cuando se dieron cuenta que era policía, le dispararon", y afirmó que escuchó "entre cuatro y cinco disparos"."La cuñada nos dijo que eran menores, no tenían más de 14 o 15 años", señaló la mujer.Aguirre, quien se desempañaba en la Comisaría Vecina 9B del barrio porteño de Liniers y se encontraba de franco de servicio, se identificó como policía, por lo que los asaltantes le dispararon.El oficial primero recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, por lo que fue trasladado de urgencia por familiares al Hospital de Agudos Paroissien, de Isidro Casanova, donde ingresó fallecido.En tanto, los delincuentes se dieron a la fuga a pie y siguen siendo intensamente buscados.El fiscal Matías Folino, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Temática de Homicidios de La Matanza, repartió las primeras directivas e inició la investigación bajo la calificación de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".