Locutor encarcelado por abuso sexual: “Decidieron discriminarme por homosexual”

El fallo condenatorio

El detalle de las penas a los acusados

La Cámara de Casación Penal de Concordia hizo lugar a una petición del Ministerio Público Fiscal yen la ciudad de Oro Verde., medida que ya cumplen otras dos personas sobre quienes recayó la sentencia condenatoria, entre estos últimos, el comisario retirado Mario Wolff Furlong., Dra. Matilde Federik y Dr. Mariano Budasoff.En consecuencia, ordena la, a disposición de este Tribunal y causa, hasta que el presente resolutorio se torne ejecutable”, indica la resolución.Antes de ser trasladado a prisión, el locutor hizo un posteo en el cual denunció discriminación y sostuvo que fue condenado por esta condición, al tiempo que se declaró “completamente inocente”.“Me detienen porque. Le pedía ayuda al INADI para que entiendan el nivel de discriminación y homofobia que sufrí a partir de una causa que llaman Oro Verde. Le pedí ayuda a asociaciones civiles para que me acompañen. Quise contar el sufrimiento que estoy viviendo en el 2019 pero hubo abogados que me dijeron no cuentes nada, no publiques nada, sos el menos mencionado y a través de la defensa podés salir sobreseído, y nada de eso pasó”, relató en el video.Cuestionó “al tribunal de Casación, cada uno de los jueces, la fiscal que nunca me miró a los ojos, la querella que se dedicó a defender a un tipo espantoso que en Oro Verde saben muy bien quién es”.“Ahora una notificación judicial acaba de llegarme. Me notifica que voy a terminar detenido porque tienen miedo que yo me fugue, cuando me presenté a cada uno de los tratamientos, a cada circunstancia judicial que me pidieron. Hice mucho más de lo que me pidieron. Firmé todos los exhortos cada 15 días e hice todos los movimientos judiciales necesarios”, continuó.Enseguida acotó que “por las redes sociales no le puedo hablar sobre la causa de abuso sexual agravado en la cual terminé imputado, procesado y condenado de manera tan rápida e injusta cuando no tengo absolutamente nada que ver, soy completamente inocente”.“Cuando les hablaba de discriminación les hablaba desde el fondo de mi alma, y, siguiéndole la corriente a una persona homofóbica que le infundió mentiras a sus propios hijos para ir en contra de causas de falsas denuncias de abuso sexual”, aseveró., en las que demuestro a cada rato que soy inocente, no me dieron un tronco de bola. Ahora tengo que detener toda mi vida, tumbar 14 años del programa nacional al que me dediqué de entretenimiento, ingresar casi a los 40 años de mi vida a un penal, donde terminaron condenándome por cosas que no tengo nada que ver, y que encima fueron mal procesadas, mal investigadas”, afirmó.“En estas últimas horas antes de que me detengan, vuelvo a decirles lo mismo:cuando se miente, y cuando se tilda a la homosexualidad con la pedofilia, o situaciones de abuso, es durísimo. Yo no sé cuánto tiempo más voy a durar con vida, les digo la verdad, porque por más que haga tratamientos psicológicos estoy soportando cosas durísimas, que no se las deseo a nadie en mi vida, son espantosas, son angustiantes”. Cabe recordar que en noviembre de 2022, condenaron con penas de 9 a 25 años, a los juzgados por los abusos sexuales a tres hermanitos, pudo saber Elonce . Se recordará que el expediente, se investigó cómo una madre y los abuelos maternos desexuales. Entre los acusados que fueron juzgados,, pudo saber. Los otros juzgados también recibieron penas de entre 9 y 20 años.Así lo resolvió el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, al dar a conocerEn el desarrollo de la audiencia realizada esta mañana en la sala 1 de los tribunales de Paraná, la vocal Carolina Castagno aseguró queTodos los condenados continuaron en libertad porque el TribunalDurante el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Marina Hundt y el abogado Máximo Estrugo actuaron como querellantes particulares.de cumplimiento efectivo por ser autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo en concurso real (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).de cumplimiento efectivo por ser autor material del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo y tercero).de cumplimiento efectivo de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el vínculo de comisión y por el vínculo, reiterada.de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable de los delitos de abuso simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal en concurso real.