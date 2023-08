Chocaron dos autos en esquina de Paraná: "Me arrastró", dijo un conductor

Un accidente de tránsito tuvo lugar en la ciudad de Paraná, precisamente en la esquina de las calles Perón y Urquiza, alrededor de las 22 horas del jueves. El incidente involucró a una camioneta Chevrolet Tracker y a un Fiat Palio que operaba como vehículo de remis, conducido por un hombre.Según el relato del conductor del remis a: "Venía bajando por Perón y la señora venía por Urquiza y no frenó nunca, y a mí no me dio tiempo para frenar. La señora me arrastró". El conductor agregó que el vehículo de remis pertenece a una empresa y que en ese momento se dirigía a recoger a un pasajero, ya casi finalizando su jornada de trabajo.En cuanto a la prioridad de paso en la intersección, el remisero afirmó: