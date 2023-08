Hermanos abusados: cinco condenados irán a prisión y tres tendrán domiciliaria

Argumentos de la revisión

La Cámara de Casación Penal de Concordia hizo lugar a una petición del Ministerio Público Fiscal yen la ciudad de Oro Verde., medida que ya cumplen otras dos personas sobre quienes recayó la sentencia condenatoria, entre estos últimos, el comisario retirado Mario Wolff Furlong.Con el voto de los tres vocales de la Casación de Concordia, María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y Darío Gustavo Perroud,, Dra. Matilde Federik y Dr. Mariano Budasoff.En consecuencia, ordena la, a disposición de este Tribunal y causa, hasta que el presente resolutorio se torne ejecutable”, indica la resolución.Además, Casación dispuso “(…), a quien citó “a la Mesa de Entradas de la Sala I de esta Cámara de Casación de Paraná, para el día viernes 18/08/2023 en horario de atención al público (de 7:00 a 13:00 hs.), debiendo comparecer acompañado de quien habrá de oficiar como garante de la medida cautelar dispuesta, a los fines de la suscripción por ambos de la respectiva Acta compromisoria”, señala el fallo al que accedióSegún se pudo conocer, el pasado viernes, la Fiscalía solicitó que los condenados, sean alojados en la cárcel, hasta que la sentencia quede firme, puesto que los condenados aún pueden acudir en queja ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La defensa interesó la prisión domiciliaria y Fiscalía se opuso.Cabe recordar que en los primeros días de agosto, la Cámara de Casación Penal de Concordia -con el voto unánime de sus tres integrantes- confirmó las condenas aplicadas en 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, a los responsables de los gravísimos abusos que soportaron tres hermanos en la localidad de Oro Verde y de ese modo rechazó los argumentos defensivos de los abogados Natalia del Castillo, los defensores oficiales Jorge Sueldo y Luis Pedemonte, y de Humberto José Franchi.La sentencia de primera instancia, dictada en noviembre de 2022 y que firmaron los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Joel Cánepa y Rafael Martín Cotorruelo, aplicóCabe recordar que la, al hallársela culpable de los delitos de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo en concurso real.Además de la madre de los tres hermanos, otras siete personas también resultaron condenadas, entre ellas,. El voto que comandó la confirmación de la sentencia lo firmó la vocal María del Luján Giorgio, al que adhirieron María Evangelina Bruzzo y Darío Perroud.(la denuncia se hizo en 2011) y dijo que “y sinceridad de su narración, respecto a los restantes extremos que abordó en su discurso”.en el que convergieron tantas corrosivas voluntades sistemáticamente orientadas a las ventiladas afrentas a los damnificados,, al menos hasta el momento en que develaron los eventos, aunque seguramente los vestigios de aquellos daños permanecerán como secuelas indelebles”, dijo la jueza.También. “De tal forma, en el caso, la tesis del complot, manipulación, presión o influencia,; además de los conceptos vertidos precedentemente,, incluso en cuanto a uno de los coimputados respecto de quien el padre (presunto inductor a la falacia” se mantuvo reticente a denunciar: su medio hermano”., dos cuestiones: vinculó la primera, a lo que denominó como la remanida afirmación esbozada reiteradamente en forma de cliché, como una superficial `muletilla` vacía de contenidos y derogatoria de elementales-contra la integridad sexual la prueba debe ser ponderada con cierta elasticidad, relativizando un poco la orfandad de probanzas objetivas y directas, para dar mayor valor a la prueba de indicios y a la versión de la propia víctima. Enfatizó, por el contrario, que tal premisay racionalmente el hecho atribuido mediante pruebas idóneas”, señala en la revisión. Cabe recordar que en noviembre de 2022, condenaron con penas de 9 a 25 años, a los juzgados por los abusos sexuales a tres hermanitos, pudo saber Elonce . Se recordará que el expediente, se investigó cómo una madre y los abuelos maternos desexuales. Entre los acusados que fueron juzgados,, pudo saber. Los otros juzgados también recibieron penas de entre 9 y 20 años.Así lo resolvió el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, al dar a conocerEn el desarrollo de la audiencia realizada esta mañana en la sala 1 de los tribunales de Paraná, la vocal Carolina Castagno aseguró queTodos los condenados continuaron en libertad porque el TribunalDurante el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Marina Hundt y el abogado Máximo Estrugo actuaron como querellantes particulares.de cumplimiento efectivo por ser autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo en concurso real (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).de cumplimiento efectivo por ser autor material del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo y tercero).de cumplimiento efectivo de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el vínculo de comisión y por el vínculo, reiterada.de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable de los delitos de abuso simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal en concurso real.Wolff Furlong había adelantado a, previas al ingresar a la sala de audiencias donde iba a conocerse el adelanto de sentencia por el juicio.y la expuse en todo momento; no busqué coartada, no mentí y los que vinieron a declarar, como los dos jefes de policía, no lo hubieran hecho por una causa que no se justifica”, se defendió el comisario retirado y remarcó: “Todo mundo sabe de mi inocencia”.“El padre dice que esto arrancó en Mar del Plata en 2005, entonces, dónde estaba él”, se preguntaba el ex funcionario policial al apuntar a la forma en la que, según él, “se involucra a gente a través del tiempo”.todo lo que dijo esta persona”, repasaba Wolff Furlong. Pero se recordará que los niños -en sus declaracionesEl periodista de policiales, Néstor Bellini, detalló a Elonce que "la causa empezó a sustanciarse a partir de. Hubo una decisión del Ministerio Público Fiscal de reflotar esta causa, la fiscal Laura Cattaneo se la puso al hombro, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que lo que se empezó a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso respecto a una sola víctima, en realidad era algo mucho más amplio, continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas".. Ahora él está retirado, pero en ese momento estaba en actividad. En el expediente hay datos que hablan de que este hombre podría tener una responsabilidad aún mayor que la que se le atribuye respecto a los abusos. Hay un dato que dice que este hombre habría liberado la zona de camino hacia Santa Fe por el Túnel para trasladar a una de las víctimas a la vecina provincia".En diciembre de 2019, el Tribunal de la Sala Nº 2 de Paraná confirmó los procesamientos de todos los imputados en la causa por abusos contra menores en Oro Verde que rescató la fiscal Laura Cattáneo. Deberán ahoraSegún se publicó respecto a este tremendo caso, los menores eran víctimas deque integraban una red de prostitución infantil en la localidad de Oro Verde, a pocos kilómetros de Paraná, la capital de la provincia.Según consta en la investigación judicial que llevó adelante la fiscal Laura Cattáneo,, tanto por el círculo más cercado de su familia materna, incluyendo su madre, como por personas vinculadas a la familia que terminaron convirtiéndose en clientes de la red de prostitución infantil.: son 11 personas que afrontaron el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal, indica un informe deAdemás de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno,pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos.Los otros acusados eran la madre, la tía, el tío, el abuelo y, entre ellos, un hombre consignado en el expediente, como locutor de radio en la ciudad de Gualeguaychú., tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos "preparado" para que sus cuerpos "toleraran" los abusos sexuales a los que luego los sometería.Esas "preparaciones" consistían enSegún consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicita: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento les estaba pasando lo mismo.Además de someterlos desde muy pequeños,, al principio como "observadores" pero luego ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban., según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores - hoy mayores de edad - fueron dando ante la fiscal Cattáneo,, a unos 10 kilómetros de Paraná.Pero. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños.Ya instalados en Oro Verde,. Es en esta instancia en que la causa pasa de tener 4 a 11 procesados. En una primera etapa de la investigación,. Pero tras la reactivación de la investigación en 2017, la fiscal detectó en los relatos de los menores la identificación deEn los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo,. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Maldonado en el pedido de procesamiento: ", ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad".En otro párrafo, consigna el Juez Maldonado que "a los hermanos queda también expuesto y debidamente acreditado con los informes y testimoniales de los profesionales que los abordaron (. . . ) y que ello se desprende por los signos que según los psicólogos intervinientes".