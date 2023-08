Rescataron a pareja entrerriana y sus hijos que eran explotados en un tambo

Personal del Departamento Trata de Personas de la Superintendencia de la Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, efectuó la detención del propietario de un tambo lechero, el rescate de una pareja y sus hijos menores de edad.En el mes de Mayo del corriente año, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Ernesto Kreplak, Secretaría N°4 del Dr. Nicolás García Lira, encomendó tareas investigativas al Departamento Trata de Personas, para comprobar los extremos de una denuncia anónima; es así que los investigadores se constituyeron en reiteradas oportunidades y en distintos horarios, pudiendo registrar mediante vistas fotográficas y videos que en dicho “Tambo”, donde trabajaban entre trece y quince empleados.Asimismo, advirtieron que no poseían elementos de seguridad, que había niños con los mayores y que las jornadas diarias se extendían por más de 15 horas diarias.Aportados los medios de prueba obtenidos, el Magistrado Interventor emitió la Orden de Allanamiento, contándose con la colaboración del Departamento Técnico del Cibercrimen, quienes por la extensión del lugar filmaron con “drones” la zona. En el ingreso se pudo apreciar que se encontraban dos empleados, de nacionalidad argentina, mayores de edad, tratándose de un matrimonio, oriundos de la Provincia de Entre Ríos, trabajando en el lugar, la mujer se encontraba en el área de ordeñe y su pareja recorriendo el amplio campo donde se encontraba el ganado vacuno distribuido.El personal del Programa Nacional de Rescate, entrevistó a dicho matrimonio refiriendo que, hasta hace aproximadamente una semana atrás, trabajaban en el lugar no menos de 13 empleados, pero cansados de las largas jornadas laborales, el incumplimiento de pago y demás abusos por parte del propietario los mismos dejaron de trabajar.Así también el matrimonio refirió que se alojaban en una casilla de madera, sin baño ni agua corriente, y sin estufas para el invierno porque no se lo permitía el dueño, asimismo, relataron que sólo podían salir los días domingos entre las 09 y las 15 horas, para efectuar las compras de la comida de la semana.Que mientras se realizaba la medida, el personal interventor observó una camioneta, que circulaba lentamente frente al perímetro del campo, en varias oportunidades y al tratar de identificar al mismo, aceleró el rodado tratando de darse a la fuga, siendo alcanzado a quinientos 500 metros del lugar, identificado el conductor quien resultó ser el propietario del campo el Sr. “JOSE LUIS”, quien fue detenido.