Buscan a dos paranaenses: fueron vistos por última vez en Santa Fe

La preocupación crece en Paraná por dos jóvenes: Ángel José Riquelme de 21 años y Nicolás Saavedra de 22 años. Según los familiares, ambos fueron vistos por última vez en la ciudad de Santa Fe, pero hace tiempo que no tienen datos sobre ellos.Nicolás, tío de uno de los desaparecidos, compartió con: "El último contacto que tuvo con él fue el 26 de julio mediante chat. El 30 se fueron a Santa Fe y nosotros no sabíamos nada"."Hemos intentado comunicarnos a través de Instagram y WhatsApp, pero no hemos obtenido respuesta.explicó el familiar.Para facilitar su identificación, Ángel tiene un tatuaje de una rosa en la mano y un nombre en la pierna. Por otro lado, Nicolás se caracteriza por tener "mechitas rubias y rapado al costadito en el pelo".Los familiares y amigos hacen un llamado a la comunidad para que brinde cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Aquellos que puedan aportar datos relevantes pueden comunicarse al número