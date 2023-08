Anunciaron cuándo finalizaría el escrutinio definitivo en Entre Ríos

Por segundo día consecutivo,Narubi Godoy contó atodos los trabajos que se llevaron adelante hasta ahora: “Ya se han escrutado los departamentos de Paraná, Paraná Campaña, Diamante, Victoria, Gualeguay, Tala y Uruguay. Hemos comenzado con el departamento Gualeguaychú. Aproximadamente se van a estar escrutando unas dos mil mesas, por lo tanto, se está procediendo al control”.Por otro lado, la secretaria electoral profundizó: “”.Además, aclaró: “Es importante que le comuniquemos a la ciudadanía que no se cuentan votos en esta instancia, sino lo que se hace es verificar las formalidades de las actas que realizaron el domingo 13 de agosto las autoridades de mesa. Comparamos esa documentación con los certificados de los fiscales partidarios”.También acotó que “los resultados que se transmitieron la noche del domingo son resultados que para nosotros no tienen validez legal y jurídica. Los datos definitivos van a salir de todas las mesas de Concordia. Recién a partir del día de mañana va a comenzar la labor”.En caso de diferencias en los papeles oficiales, indicó si se podría abrir una urna: “Los planteos de apertura de urna son muy excepcionales. Están establecidos en el Código Electoral Nacional. Se realizan por escrito y hay que evaluarlo caso por caso. Sería muy apresurado que me expida al respecto. Vamos a esperar al departamento de Concordia mañana y por la tarde vamos a tener la respuesta concreta”.