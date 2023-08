Realizarán marcha para pedir justicia por Gabriel Gusmán en Paraná

El caso

Gabriel Gusmán, un joven de 19 años, falleció el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná, a causa de un disparo proveniente de un arma policial. La Justicia aún no ha esclarecido los responsables de su muerte y la Fiscalía archivó el caso en 2020 por falta de pruebas.En respuesta a esta situación,. Alejandra López, madre de Gabriel, expresó: "Es la marcha nacional contra el gatillo fácil, en Paraná es el segundo año que la hacemos. Invitamos a todas las organizaciones sociales que se quieran sumar".desde donde se marchará hacia los tribunales. La madre añadió: "Habrá una banda de música en la explanada de tribunales. Invitamos a todos los que quieran participar, cuanta más gente se sume, mejor para la causa, porque estamos pidiendo justicia una vez más".Sobre el avance de la causa, López explicó: "Estamos esperando las pericias de gendarmería y para que la causa se eleve a juicio y luego ya nos darán fecha". Luchando por justicia, agregó: "Desde la primera vez que los fiscales archivaron la causa, tuvimos muchísimo avance. Esperamos que siga así, porque no fue un enfrentamiento, fue un gatillo fácil y queremos justicia por Gabriel".Gabriel Gusmán, de 19 años, murió el 25 de septiembre de 2018, en el barrio Capibá, de Paraná. El joven fue ultimado de un tiro que salió de un arma de la Policía de Entre Ríos. La Justicia aún no ha resuelto quiénes fueron los responsables de ese final e incluso la Fiscalía archivó las actuaciones en noviembre de 2020 por entender que no tenía suficientes pruebas para avanzar.En cambio, la causa sí pudo continuar con los abogados querellantes, que representan a la familia de la víctima, quienes apuntan desde el principio de la investigación a Molina e íbalo.Los policías fueron quienes en aquel septiembre de 2018 llegaron al barrio para intervenir en una pelea entre vecinos y, según la acusación de la querella, terminaron persiguiendo a Gusmán y matándolo de un tiro en la nuca.Los agentes, en cambio, sostienen que son inocentes y rechazan la descripción del hecho que hacen los acusadores privados.En septiembre de este año, tres años después del hecho, Molina prestó declaración indagatoria ante la querella autómona que lo acusa del delito de homicidio agravado por alevosía y se manifestó inocente. En tanto, su par, Íbalo, hizo uso de su derecho a abstenerse a declarar.