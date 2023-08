El asesino de Luisina Leoncino sigue alojado en la Unidad Penal de Paraná

CONFESIÓN Y HALLAZGO DE MÁS RESTOS

Cómo la mató

Horacio Benítez, el hombre de 42 años detenido e imputado por el femicidio de Luisina Leoncino, la joven de 24 años, que desapareció el pasado 9 de julio en la ciudad de Concordia y cuyo cuerpo desmembrado fue hallado 23 días después, se encuentra en la cárcel de Paraná.Al respecto, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, recordó a, que “estaba alojado en la Unidad Penal 3 de Concordia. Luego fue trasladado a la Unidad Penal de Paraná. Hasta el momento no hemos tenido novedades”.Precisó que “como todo ingresante, una vez que se realizan los primeros estudios, es alojado en un pabellón con internos que tienen el mismo proceso o delito cometido”.Asimismo, confirmó que este hombre “ya tiene dos ingresos anteriores” a cárceles entrerrianas. “Había cumplido una condena y en febrero había egresado por otro delito cometido”.Sobre su comportamiento, confirmó que “no tuvo situaciones destacables” en ninguno de los periodos en que estuvo alojado., que desapareció el pasado 9 de julio en la ciudad de Concordia, confesó el crimen y aportó datos que permitieron encontrar, más restos del cuerpo de la. El acusado había pedido ayer por la tarde, ampliar su declaración indagatoria y en la misma,, donde en la tarde y noche de este miércoles, se habían hallado los restos que faltaban del cuerpo.en la que hay un micro basural, en las calles Castelli y Defensa Sur, en el otro extremo de Concordia, de donde el fin de semana último, se encontraron otras partes del cadáver de Luisina.El coordinador de fiscales de Concordia, José Costa, dialogó este jueves con, a donde no hubiéramos llegado sin su guía”, dijo y agregó que en ese sitio, “”, explicó.Si bien, Costa prefirió no dar detalles de la ampliación de la declaración indagatoria del imputado, el fiscal confirmó ay desmembramiento de Luisina, cometido por el Ñoño Benítez.En referencia a la manera en quecon un objeto contundente”, afirmó sobre la muerte de la joven de 24 años.