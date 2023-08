Tres presos fueron hospitalizados tras una pelea en la cárcel de Paraná

Tres presos hospitalizados con lesiones que no revisten gravedad, fue el saldo de una batahola en la cárcel de Paraná. El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, precisó aque “antes del mediodía de la víspera hubo un incidente en uno de los pabellones, por lo cual tuvo que ingresar personal de guardia y tomar el control de la situación”.“Hubo tres internos heridos que fueron hospitalizados y, dentro de todo, están bien”, confirmó el funcionario.Detalló que “había una agresión mutua con elementos punzo cortantes de fabricación casera como algunos palos”, y afirmó que “nada hacía presuponer esto, porque la convivencia venía desde hacía tiempo”.Sobre los motivos que habrían ocasionado el enfrentamiento, manifestó que “las primeras informaciones no dan muchas precisiones, porque no habían existido incidentes previos”:Además, Sánchez refirió que “todos son de Paraná y han cometido delitos contra la propiedad. Hay alguno reincidente, pero tienen condenas que no pasan los seis años. Son jóvenes, no superan los 30 años”.Finalmente, adelantó que “una vez que sean reintegrados, recibirán sanciones disciplinarias, con intervención de las autoridades judiciales. Se hace una evaluación sobre los incidentes y, dado el protagonismo de cada uno, se deciden las medidas”.