Dos hombres fueron hospitalizados tras volcar camioneta en ruta entrerriana

Policiales Identificaron al fallecido en choque frontal de camiones sobre ruta entrerriana

Policiales Un hombre perdió la vida tras el choque de camiones sobre ruta entrerriana

Pasadas las 19 del martes se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 22, más conocido como “la curva de Bon”, en el límite de los departamentos San Salvador y Federal. Según averiguaciones practicadas por la Policía, una camioneta despistó en dicho lugar y volcó sobre la banquina. Dos hombres resultaron heridos.La pick up, Ford Ranger, circulaba de norte a sur y no hubo intervención de terceros en el accidente.Personal de la Comisaría Chañar solicitó la ambulancia del Hospital J.J. de Urquiza de Federal y dieron intervención a la Comisaría General Campos (San Salvador) “por cuestiones de jurisdicción”.Los lesionados serían oriundos de Ubajay, de 33 y 45 años de edad. Permanecerán internados en observación, aunque se pudo determinar que no presentan lesiones óseas.La pick up, Ford Ranger, circulaba de norte a sur y no hubo intervención de terceros en el accidente.