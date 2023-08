Confirmaron condena de prisión efectiva para ex Jefe de la Policía de Concordia

Tras rechazar la apelación, el Tribunal de Casaciones confirmó la condena de 12 años de prisión efectiva para el comisario que era la máxima autoridad policial de Concordia cuando fue denunciado de abuso.



Cabe recordar que la Justicia había condenado al comisario Enrique Querencio a 12 años de prisión efectiva, al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, en marzo de este año.



Sin embargo, la defensa del ex titular de la Jefatura Departamental de Concordia presentó una apelación, la cual obtuvo la respuesta final este martes 15 de agosto.



Fue así que el Tribunal de Casaciones de Concordia, integrado por los jueces Darío Perroud, María del Lujan Giorgio y Evangelina Bruzo, ratificaron este martes la condena a 12 años de prisión para el ex jefe de la Policía de Concordia, no dando lugar el pedido enunciado.



De esta manera, José Enrique Querencio fue hallado culpable de haber abusado sexualmente de una menor y por ello cumplirá prisión preventiva de modalidad efectiva en la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná.



Ante esta disposición judicial, en la misma jornada de este martes se procedió a la detención del ex titular de la Jefatura Departamental de Concordia, el cual será trasladado unidad carcelaria de la capital provincial, donde quedará a disposición de la Justicia.