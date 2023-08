Juzgan a mujer y su pareja por la muerte de su bebé de 9 meses en Santa Elena

Pasaron 14 años

. Un Estado que no atendió las señales e ignoró con todo su aparato los pedidos de auxilio de una mujer, que desde que nació, hace 46 años, vivió cosas horrorosas. Fue vendida a Paraguay y cuando regresó a Santa Elena, lugar donde ocurrieron los hechos, que la justicia le endilgó fue obligada a prostituirse.El caso sucedió en Santa Elena en 2009, pero recién llegó a juicio en 2023. Para la mujer, la fiscalía solicitó la absolución. Para el hombre, que hoy vive en Santa Fe, una pena de tres años de ejecución condicional porque se le quitó el agravante.Según la imputación formal, la criatura de nueve meses, que al momento de su deceso pesaba 5,800 kilos,. En el debate los defensores dijeron que al acusado hay que quitar el agravante del resultado muerte, porqueEn tanto,previas al hecho que permiten enmarcar el episodio en un contexto de violencia de género.Se probó por distintas instancias que el acusado era una persona violenta con ella. Se estableció que ella,, antes del deceso de la beba ella advirtió que el, publicóEn la autopsia de la nena se encontraron. Sin embargo, el examen médico no fue tenido en cuenta en el debate porque esta prueba fue excluida por pedido de las defensas oficiales que están a cargo de Rodrigo Juárez y Sebastián Ludi. Supuestamente, no fueron notificados de esa medida. Y claramente,, que brinda información respecto a la circunstancia en la que murió la nena,Juárez adhirió al pedido de tres años de prisión condicional, pero hizo algunas consideraciones y señaló que por la exclusión de la autoridad no se sabe la causa de la muerte, y destacó que,Respecto a la mujer, la fiscal Matilde Federik dijo,, que este delito de haber sido abordado, con normas que hoy existen, respecto de la violencia de género, “hubiera tenido este desenlace que debería tener ahora, ver que”.Federik precisó que la mujer denunció varias veces esa situación y contó que. Relató que una vez le pegó una patada en la cabeza. También resaltó que. La fiscal mencionó que la mujer siempre estuvo en estado de vulnerabilidad.Esta semana, los jueces Alejandro Grippo, Maurico Mayer y Gervasio Labriola darán a conocer su veredicto. Fuente: (Uno)