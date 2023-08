Condenaron a sujeto que estafó a boxeador de Paraná con compra de un terreno

Pena condicional

El papel de la escribana

Sueño roto

El “estelionato” es una figura jurídica que comprende al fraude o engaño en un contrato, y también al acto de vender o ceder derechos, a título oneroso, de una cosa ya cedida o vendida como manera de ocultar con intención, un acto jurídico anterior. Hugo César Aguirre, de 58 años, reconoció que fue autor del aquel delito y aceptó cumplir la pena de seis meses de ejecución condicional más la observación de normas de conducta por el plazo de dos años, tal como acordaron Fiscalía y defensa. La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dará a conocer el martes 22 a las 11, si homologa el acuerdo.El damnificado en esta causa es el reconocido boxeador paranaense, Wenceslao Mansilla. Ayer, en la sala de audiencias, se vio cara a cara con Aguirre y pudo contar lo que le significó la conducta de aquel para su familia y su economía. Mansilla fue representado por el abogado Sergio Avero. Aguirre lo fue por Héctor Toloy. El fiscal es Martín Wasinger.Al finalizar la audiencia, el damnificado y su abogado accedieron a dialogar sobre el caso. Avero rememoró que “Mansilla compró un terreno hace algunos años y abonó una suma importante de dinero. Entendió que se trataba de un negoció absolutamente lícito y conforme las normas dado que se realizó con la participación de una escribana, pero resultó que a la postre, cuando estaba instalado en el terreno se acercó un abogado para advertirle que ese terreno era de su propiedad, propiedad de una sociedad, y partir de ahí cayó en la cuenta que había sido víctima de una estafa por parte de Hugo Aguirre”, dijo aAvero precisó que tras las denuncias de rigor, se constituyeron en querellantes y pidieron la inhibición de bienes “dado que esta conducta habitual que tenía a Aguirre la realizaba con total impunidad por su insolvencia, simulada porque tiene bienes a nombre de terceros, generó todo esta investigación penal que concluyó con un juicio abreviado donde reconoció el hecho frente a la prueba abrumadora que se había juntado y se acordó una pena de ejecución condicional dado que no tiene antecedentes. Esta condena es importante para este tipo de delitos”.Respecto de la actuación de la escribana, Avero indicó que “la vamos a citar a mediación porque lamentablemente, esta es una situación que se reitera, donde la figura del escribano o algunos escribanos -no pretendo decir que todos los escribanos actúan de esta manera-, actúan con absoluta falta de profesionalidad, no advierten al comprador sobre la necesidad de pedir informes sobre las condiciones de dominio y gravamen, que es muy fácil de efectuar, o verificar una consulta de visu en el Registro de la Propiedad para saber quién es el verdadero titular del inmueble. Esta función tal elemental de asesoramiento que tienen que hacer los escribanos en algunos casos no las hacen y facilitan, de alguna manera casi a nivel de cómplices, con quienes son autores materiales de la estafa. Entendemos que hay alguna responsabilidad por omisión de efectuar pedidos de informe o registro o la adecuada información a los clientes respecto del negocio jurídico que van a realizar”.Aguirre reconoció “haber cedido a título oneroso el 3 de diciembre de 2019 a Wenseslao Mansilla, derechos posesorios sobre el inmueble sito en Sauce Montrull, loteo Villa Adelina, manzana 12, calle Los Álamos… con una superficie de 450 metros cuadrados, a sabiendas que no era titular de dichos derechos, perjudicando económicamente a Mansilla en la suma de 350.000 pesos, conducta que fuera encuadrada en el delito de Estafa…”.En la audiencia, Mansilla contó alo difícil que fue juntar durante años el dinero con el que, finalmente podría comenzar a darle forma al sueño de cualquier trabajador y su familia: la casa propia. Tras la audiencia, sostuvo, respecto de la forma en la que cerraría el proceso: “Estoy un poco indignado, dolido por la situación, digo porque uno tiene metas en la vida y ahorrar tantos años para poder tener un pedacito de tierra para construir mi casa, mi hogar, por una estafa es indignante. La verdad es que estoy un poco consternado con esto, pero confiando en la Justicia, en que podamos conseguir algo de lo que perdí en su momento por culpa de Aguirre”. Finalmente, Mansilla entendió: “No podemos solucionar nada desde lo que es mi profesión, paso mi entrenamiento diario en golpear y evitar que me golpeen, pero esto no se puede solucionar de ninguna forma que tengo a mano. Lo hacemos de la forma en que se tiene que hacer, con Sergio en toda la parte legal como él sabe hacerlo y confiando en la Justicia que esto se pueda solucionar”.