Falsa empleada de Ministerio pedía dinero a policías para agilizar traslados

Personal de la ex Asuntos Internos se entrevistó con once uniformados inexpertos que dijeron ser víctima de la sospechosa; algunos llegaron a pagar 170 mil pesos para que salieran los "pases" a destinos cercanos a sus hogares, en el norte santafesino, y no sufrir el desarraigo. La imputada, de 24 años, fue detenida en Rosario en una entrega controlada.



Una mujer que decía ser empleada del Ministerio de Seguridad de Santa Fe fue detenida este lunes por orden de la fiscal Karina Bartocci, que investiga una serie de estafas contra empleados policiales de poca trayectoria que pagaron para ser trasladados a destinos cerca de sus hogares en el norte de la provincia. Las derivaciones nunca se concretaron y las denuncias por estafa comenzaron a acumularse. La sospechosa, que será imputada esta semana, tiene 24 años y fue arrestada por efectivos de la Agencia de Control Policial (ACP, ex Asuntos Internos) que se hicieron pasar por uniformados interesados en “agilizar” los trámites para los pases.



En el transcurso de la investigación, que se desarrolló por casi seis meses, personal de la ACP se entrevistó con al menos once empleados policiales destinados a las Unidades Regionales II (Departamento Rosario) y V (Departamento Castellanos) que fueron víctimas de las estafas, indicaron voceros de la causa.



Según las fuentes, la sospechosa, identificada como Solange T., conocía a varios policías y, gracias a estas conexiones, lograba ponerse en contacto con uniformados en “situación vulnerable” que estaban dispuestos a pagar para ser trasladados a otros destinos más cerca de sus hogares, generalmente en el norte de Santa Fe, y no sentirse afectados por el desarraigo.



De acuerdo con la investigación de la ACP, hubo “funcionarios inexpertos” que accedieron a pagar sumas cuantiosas de hasta 170 mil pesos a la presunta estafadora, e incluso llegaron a endeudarse, lo que los llevó a pasar situaciones personales de necesidad extrema.



En medio de esos apuros, algunos policías damnificados indicaron tener familiares con enfermedades graves, o hijos pequeños que demandaban una atención especial, entre otras situaciones planteadas.



En la búsqueda de la sospechosa, personal de la ACP encontró dificultades, ya que Solange T. cambiaba frecuentemente de domicilio y alternaba su residencia entre Rosario y la ciudad de Santa Fe.



Por eso, los detectives debieron contactarla y simular el interés en tramitar un cambio de destino laboral hacia el norte santafesino, precisamente a Reconquista. Tras cuatro días de negociación, pactaron un encuentro en Montevideo al 1700, en Rosario, para entregar el dinero.



La mujer fue detenida en las últimas horas en medio de un operativo en el que los ex Asuntos Internos se hicieron pasar por policías de calle y otros se mantuvieron encubiertos.



El teléfono fue secuestrado y, una vez incomunicada la mujer, la fiscal Bartocci tramitó órdenes de allanamiento en un domicilio. Allí secuestraron un chaleco portalementos de la Policía Federal Argentina (PFA); otro celular, ocho tarjetas de débito a nombre de la sospechosa, pasajes a San Pablo, Brasil, dinero y otros elementos.



Se prevé que Solange T. sea imputada este miércoles por el delito de estafa en el Centro de Justicia Penal. (Rosario 3)