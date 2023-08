Paraná: auto chocó puesto de choripanes, una moto y terminó en una columna

Policiales Dos autos protagonizaron un fuerte choque en esquina de Concordia

Ocurrió en Avenida Zanni de la ciudad de Paraná en horas de la noche del lunes.El hombre que se encontraba al volante en el Fiat Regatta, tras ir por Avenida Zanni y su intersección con Prócoro Crespo se subió a la vereda y comenzó con los choques. En cercanías estaba un puesto de choripanes, que sufrió las consecuencias. Afortunadamente, no hubo que lamentar lesionados.José, dueño del puesto de choripanes, fue el primero en hablar cony destacó que "" de su local y agregó: ". Atropelló una moto, la pasó por encima. Venía a fondo el auto, se subió arriba en el cordón, había un cliente que dijo 'guarda', nos tiramos todo para adelante y volaron todas las brasas. Casi se me prende fuego el auto".", afirmó con tristeza el vendedor del puesto de choripanes. Asimismo, sospecha que "se durmió" al volante el conductor."Ciego no es y para mí venía dormido porque", respondió furiosa otra de las presentes. Además, la mujer dijo que "por suerte lo vimos. Si había más gente, la mataba".El motociclista de la CG Titan 150 que fue impactado por el Fiat Regatta trajo tranquilidad tras el accidente de tránsito: "Estoy bien, solamente fue un susto". También lamentó los daños sobre su medio de transporte: "Es la que me da de comer. La uso para laburar". Reveló que es el hijo del dueño y había frenado hace instantes.Personal de la Comisaría Tercera se hizo presente en el lugar y confirmó que no hubo que lamentar daños de ninguna persona tras ser examinados por personal médico que llegó en una ambulancia al lugar. También añadió que el conductor del auto, de 42 años, adujo que habría sufrido "un desperfecto mecánico".En última instancia,Además, negó que haya venido a alta velocidad