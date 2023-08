Realizaron una amenaza de bomba en la Casa Rosada

Foto: Archivo

Durante el cierre de la jornada de las elecciones 2023 en todo el país, el 911 recibió una amenaza de bomba en el interior de la sala presidencial de Casa Rosada. Ante esta situación, personal del Escuadrón Antibombas de la Ciudad y Policía Federal Argentina concurrieron al lugar, donde se encuentran trabajando para controlar la situación. El establecimiento fue evacuado. Elecciones 2023: amenaza de bomba a colegios La jornada de las PASO de las elecciones 2023 se vieron empañadas en el distrito de Lomas de Zamora, donde se sucedieron tres amenazas de bombas este domingo 13 de agosto. El primero ocurrió en Villa Independencia, donde un equipo especializado verificó que no existía peligro y que se trataba de una falsa amenaza.



El segundo se registró en el Colegio William Shakespeare-San Agustín, ubicado en la localidad de Temperley. Los comicios continuaron allí durante el trabajo de las fuerzas de seguridad, luego de que las autoridades electorales saquen las urnas a la vereda y las custodien hasta que se confirmó que no había dispositivo.



El último tuvo lugar en Lomas de Zamora Oeste, donde tras realizar el registro de las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria N° 59, en donde no se encontró ningún explosivo.